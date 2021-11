889 Infektionsfälle werden im Bodenseekreis aktuell, Stand Montag, als akut eingestuft. Das sind 155 mehr als zu Beginn vergangener Woche. Von Dienstag bis einschließlich Montag, 2. bis 8. November, sind dem Gesundheitsamt nach Angaben des Landratsamtes insgesamt 727 neue Corona-Fälle gemeldet worden, 196 mehr als in der Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die in der letzten Oktoberwoche mit 239,6 bereits einen neuen Höchststand erreicht hatte, ist seither nahezu täglich weiter gestiegen. Am Montagabend gab das Landesgesundheitsamt die Anzahl an registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche für den Bodenseekreis mit 335,5 an.

Drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind in der vergangenen Woche gemeldet worden. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Bodenseekreis insgesamt 176 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Anzahl der in den Kliniken im Landkreis versorgten Covid-19-Patienten, die Anfang vergangener Woche bei 25 gelegen hatte, stieg seither kurzzeitig auf 30 an und lag am Montag bei 27, sechs der Betroffenen werden intensivmedizinisch versorgt.

Gesunken ist im Vergleich zur Vorwoche (2645) die Zahl der neuen Impfungen. Vergangene Woche wurden im Bodenseekreis dem Landratsamt zufolge 1796 Dosen verimpft. Die Gesamtzahl der im Landkreis verabreichten Impfdosen liegt damit bei 247.262. Die Kreisverwaltung hat nach eigenen Angaben keinen Zugriff auf die Zahlen zu betriebsärztlichen Impfungen, diese sind in den wöchentlichen Überblicken sowie auf dem Dashboard des Landkreises also nicht enthalten.

Blick in benachbarte Landkreise: Strengere Regeln in Ravensburg und Lindau

In Baden-Württemberg gilt aktuell unverändert die Warnstufe. Einen Überblick zu den damit geltenden Regeln finden Sie hier. Wie im Bodenseekreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auch im angrenzenden Kreis Lindau aktuell über 300. Gleichzeitig seien die Intensivbetten im Bereich der Leitstelle Allgäu zu über 80 Prozent belegt, wie das Landratsamt Lindau am Wochenende mitteilte.

Damit gelten in dem bayerischen Landkreis seit Sonntag strengere Corona-Regeln, darunter die 3G-Plus-Regel in der Gastronomie und bei körpernahen Dienstleistungen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt also einen negativen PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt ist, um beispielsweise ein Restaurant zu besuchen. Bei Veranstaltungen, im Kulturbereich, in Freizeiteinrichtungen und beim Sport gilt in Innenräumen die 2G-, am Arbeitsplatz in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten die 3G-Regel.

Im Kreis Ravensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach LGA-Angaben vom Montag mit 296,6 noch unter den entsprechenden Werten im Bodenseekreis und im Kreis Lindau. Die Stadt Ravensburg kündigte Ende vergangener Woche aber bereits an, in vielen städtischen Einrichtungen – darunter beispielsweise Museen, das Hallenbad und die Eissporthalle – ab dieser Woche auf die 2G-Regel zu setzen.