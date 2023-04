Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Samstag gegen 3.40 Uhr zu einem Brand in Meckenbeuren-Siglishofen aus. Wie ein Sprecher der Polizei auf SÜDKURIER-Anfrage erklärt, war das Feuer im Bereich eines Wintergartens ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand dieser bereits in Vollbrand.

Bewohner können sich ins Freie retten

Die beiden Bewohner des Wohnhauses konnten sich selbst ins Freie retten. Sie zogen sich durch die Rauchgasentwicklung leichte Verletzungen zu. Auch ein zur Hilfe eilender Nachbar wurde leicht verletzt, so der Sprecher der Polizei.

Neben rund 55 Einsatzkräften der Feuerwehr waren zehn Helfer des Rettungsdienstes und zehn Polizisten im Einsatz. Ebenso zwei Mitarbeiter des Energieversorgers. Den Schaden am Gebäude beziffert die Polizei mit 130.000 bis 150.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.