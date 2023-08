Deggenhausertal – Das traditionelle Dorffest, organisiert vom Musikverein (MV) Homberg-Limpach, findet von Samstag bis Montag, 5. bis 7. August, auf dem Dorfplatz beim Dorfgemeinschaftshaus in Limpach mit der Pfarrkirche St. Georg im Hintergrund statt. Immer wieder gelingt es den Organisatoren im Vereinsvorstand, das Fest mit neuen Aktivitäten attraktiver zu gestalten.

Einige Jahre kam es mit dem Summernight-Brass-Festival am Samstag zu einem absoluten Höhepunkt. Im zurückliegenden Jahr gelang es im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum der Gemeinde Deggenhausertal mit einem von der Theatergruppe gestalteten Theaterabend die zahlreichen Besucher des Dorffestes zu begeistern. „Nachdem es im vergangenen Jahr Theater für die Erwachsenen gab, haben wir uns überlegt, auch mal was für die Kinder zu machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Dagmar Felix. Deshalb hat man für dieses Jahr das Wangener Puppentheater verpflichtet. Das Puppentheater ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und die Vorstellung am Festsamstag beginnt um 17.30 Uhr. Die Kinder werden in die geheimnisvolle Welt von Theatermacher Sven „Max“ von Falkowski entführt. Und die Akteure, allen voran Kasper und Seppel mit ihren tollen Geschichten, bleiben den Kindern sicher noch lange im Gedächtnis.

Nach der Puppentheater-Vorstellung übernimmt die Musikgruppe „Geburta Mucke“ die Bühne und sorgt ab etwa 20 Uhr für beste Stimmung, und auch für kulinarische Genüsse ist bestens gesorgt. Auch hier gibt es eine Besonderheit in Limpach, nämlich die vom MV kreierten, schmackhaften Burger. Dieses Mal werden auch erstmals vegetarische Burger zubereitet. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt, bei dem das 20-jährige Bestehen der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal gefeiert wird. „Ein 25-jähriges Bestehen können wir nicht mehr feiern, weil die Seelsorgeeinheit zu Beginn des Jahres 2026 zur Großpfarrei im Dekanat Linzgau wird“, erklärt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Andreas Russ. Nach dem Gottesdienst wird der MV Burgweiler den Frühschoppen musikalisch begleiten. Und anschließend geht der gastgebende MV Homberg-Limpach auf die Bühne und es wird ein reichhaltiger Mittagstisch angeboten.

Zum Feierabendhock am Montag ab 18 Uhr spielt der MV Illmensee und anschließend der MV Horgenzell. Am Montag gibt es den beliebten Wurstsalat, damit kein Magen leer bleibt. Es ist davon auszugehen, dass das Limpacher Dorffest einmal mehr zu einem Genuss für alle Sinne wird.

Der Musikverein Homberg-Limpach

Der Verein wurde 1924 gegründet und kann somit im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern. 1985 fand beim alten Rathaus das erste Limpacher Dorffest statt. Der Verein hat 108 Fördermitglieder und 44 aktive Musikanten; dabei sind auch 21 Kinder und Jugendliche. Vereinsvorsitzende ist Dagmar Felix, ihr Stellvertreter Andreas Benz.