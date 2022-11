„Herzlich willkommen in dieser Welt, lieber Leonard! Wir freuen uns auf die Zeit mit dir und werden immer an deiner Seite sein“, schreibt der frischgebackene Papa auf seiner Facebook-Seite.

Das dazugehörige Bild zeigt Tilman Kuban, wie er die Babyschale durch einen Krankenhausflur trägt. Neben ihm seine Frau Dominique, die in die Kamera strahlt.

Dominique Kuban – einst Emerich – und ihr Mann Tilman sind zum ersten Mal Eltern geworden. Erst vor wenigen Monaten hatten der Junge-Union-Chef und die ehemalige CDU-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Bodensee in Barsinghausen geheiratet. Die kirchliche Trauung soll im nächsten Jahr am Bodensee stattfinden.

„Wir freuen uns riesig über die vielen Glückwünsche!“

In den sozialen Netzwerken gratulieren viele Freunde und Weggefährten den frischgebackenen Eltern zur Geburt ihres Sohnes. „Wir freuen uns riesig über die vielen Glückwünsche“, sagt Dominique Kuban am Dienstagmittag am Telefon. Hunderte Nachrichten hätten sie in den vergangenen Stunden über verschiedene Kanäle erreicht.