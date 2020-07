„Ich stehe für eine frische, moderne CDU mit einem festen Wertefundament, das von Menschlichkeit und einem sozialen Miteinander getragen wird“, sagt Dominique Emerich über sich selbst. In der CDU habe sie bereits Ämter auf allen kommunalen Ebenen bekleidet.

Signale für Kandidatur aus dem Bodenseekreis

„Es ist richtig, dass ich derzeit noch auf der Insel Reichenau wohne“, erklärt sie auf SÜDKURIER-Anfrage. Allerdings sei sie durch ihre Arbeit als Anwältin schon seit vielen Jahren auf beiden Seiten des Bodensees aktiv. Hier pflege sie auch private Freundschaften und habe die „andere“ Seite des Sees schätzen und lieben gelernt. „Zudem habe ich aus dem Bodenseekreis konkrete Signale erhalten, meinen Hut in den Ring zu werfen“, so Emerich. Für sie sei es klar, „dass ich im Fall einer erfolgreichen Nominierung in den Bodenseekreis ziehen werde“.

Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus

Zu ihren Themenschwerpunkten zählt sie Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus sowie die Digitalisierung. Daneben will sie auch ihre Vernetzung in Stuttgart einbringen, die sie durch die Tätigkeit im Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg bereits gewonnen hat. „Politik ist meine große Leidenschaft. Dafür brenne ich. Mein Ziel ist es, das Direktmandat für unsere CDU zurückzugewinnen!“, sagt Emerich.

Die Nominierungsversammlung der CDU findet am 18. September in Ettenkirch statt. Dort tritt Dominique Emerich gegen Dominik Mattes aus Überlingen an.