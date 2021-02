Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Digital, brutal und emotional: Wie Corona im Bodenseekreis den Landtagswahlkampf verändert

Das virtuelle Bierzelt lebt: Wahkampfveranstaltungen gibt es derzeit so viele wie noch nie vor einer Landtagswahl, während auf der Straße – außer auf Wahlplakaten – praktisch keine Kandidaten zu sehen sind. Täglich könnte man sich Diskussionen mit mehr oder weniger wichtigen Politikern antun. Doch wer macht das? Wer profitiert von diesem Wahlkampf in Corona-Zeiten? Wer geht konsequent online – und was geht unter? Eine Analyse.