Ein 54-jähriger Mann aus dem östlichen Bodenseekreis hat vor dem Amtsgericht Tettnang Gericht eingeräumt, 2016 eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet zu haben, in der er „aus Spaß“ unter anderem Hakenkreuze an 23 Mitglieder verschickt hat. Der unter anderem wegen Volksverhetzung angeklagte Mann wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro verurteilt.

Der 54-Jährige hatte die Gruppe gut zwei Jahre lang geführt und unter anderem mit Bezug auf Medienberichte zu Gewalt gegen Ausländer aufgerufen sowie die Adressen von Politikern und Schauspielern veröffentlicht. „Ich schieße auf alles, was da kommt, ihr könnt mich im Gefängnis besuchen“, hieß es da unter anderem. Auch kündigte der Angeklagte in der Gruppe an, mit einem Maschinengewehr in die Menge zu schießen mit dem Zusatz: „Ich hasse das (...) Saupack.“ Wie sich während der Verhandlung weiter herausstellte, hatte er eine manipulierte Schusswaffe mit Schalldämpfer gekauft, für die er keinen Waffenschein besaß. Vielmehr hatte die zuständige Waffenbehörde die Erteilung eines Waffenscheines schon zuvor widerrufen.

Polizei fand Chatverlauf auf dem Handy eines Gruppenmitglied

Aufgeflogen war der Mann, weil die Polizei den Chatverlauf auf dem Handy eines anderen Gruppenmitgliedes gefunden hatte. Bei einer Hausdurchsuchung im Mai wurden in der Wohnung des Angeklagten ein weiteres Gewehr, ein Köcher mit Pfeilen und Blasrohre gefunden. Er sei Sportschütze, erklärte der Angeklagte dazu. Es wurden auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf Büchern, Ringen und Messern gefunden. „Das war doch alles nur ein großer Jux“, sagte der 54-Jährige. Es handle sich um Satire im Sinne von Jan Böhmermann.

Richterin Franziska Fischer-Missel fand es nicht lustig. „Mit einem Maschinengewehr in die Menge schießen, das haben Sie vor Leuten geäußert, die der gleichen Meinung sind. Da hängt es doch vom Zufall ab, ob nach zwei Jahren nicht jemand denkt: Warum eigentlich nicht“, sagte sie in ihrer Urteilsbegründung.

Im Verhältnis zur Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer neunmonatigen Haftstrafe zur Bewährung blieb es bei einem milden Urteil. Verteidiger Pavel Oresnik hatte in seinem Plädoyer neben dem Geständnis und einer guten Sozialprognose auf die geringe Reichweite der Verbreitung verwiesen. Damit fehle das Merkmal der Friedensstörung und das Urteil müsse im Geldstrafenbereich bleiben. Der Angeklagte entschuldigte sich, akzeptierte das Urteil und trägt die Kosten des Verfahrens.