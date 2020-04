Im März ging die Bundesregierung noch davon aus, dass 2020 voraussichtlich 2,15 Millionen Beschäftigte auf Kurzarbeitergeld angewiesen sein werden. Jetzt wurde bekannt: Bislang haben deutsche Unternehmen in der Corona-Krise bereits für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden die Prognosen weit übertroffen. Auch in der Bodenseeregion wird die Pandemie nach Angaben der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg zum Stresstest für zahlreiche Unternehmen – Aufträge brechen weg oder werden storniert, Lieferungen fallen aus, Kunden fehlen.

Im März und April haben (Stand 26. April) 5929 Betriebe aus dem Bodenseekreis sowie den Landkreisen Konstanz und Ravensburg Kurzarbeit angezeigt. „Diese Zahl ist fast unfassbar. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind schwerwiegend und erstrecken sich über alle Wirtschaftsbereiche“, fasst Jutta Driesch in einem Pressetext die aktuelle Entwicklung zusammen.

Agentursprecher: „Das betrifft alle Branchen“

Agentursprecher Walter Nägele betont auf Anfrage: Zahlen dazu, welche Branchen besonders betroffen sind, gebe es aktuell nicht. Es sei aber bereits deutlich geworden, dass momentan Betriebe aus sämtlichen Wirtschaftsbereichen Kurzarbeit anmelden. „Das betrifft alle Branchen“, so Nägele. Selbst während der Finanzkrise 2008/2009 sei die Zahl der betroffenen Betriebe nicht so hoch gewesen.

Kurzarbeit nach Region Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg (gesamt) Anzeigen: 5929 (April 2019: 16)

Beschäftigte: 81 004 (April 2019: 138) Bodenseekreis Anzeigen: 1659 (April 2019: 3)

Beschäftigte: 23 421 (April 2019: 25) Landkreis Konstanz Anzeigen: 2191 (April 2019: 2)

Beschäftigte: 27 336 (April 2019: 5) Landkreis Ravensburg Anzeigen: 2079 (April 2019: 11)

Beschäftigte: 30 247 (April 2019: 108)

Bereits Anfang April lagen der Arbeitsagentur 5600 Anzeigen von Betrieben auf Kurzarbeit vor. Wie viele Beschäftigte davon betroffen sein werden, werde sich erst bei der späteren Abrechnung zeigen, hieß es damals von der Agentur für Arbeit, denn: Hinter einer Anzeige könne ein Handwerksbetrieb mit fünf Mitarbeitern stehen oder ein Großunternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten.

„Insgesamt betrifft es 81 000 Frauen und Männer, für die momentan Kurzarbeit angezeigt wurde“, erklärt die Agenturchefin die aktuellen Zahlen. Die Anzeige von Kurzarbeit sei der erste Schritt, den die Betriebe ergreifen müssen. Damit informieren sie die Agentur für Arbeit über ihre Absicht, Kurzarbeit einzuführen.

Endgültige Zahlen erst nach der Abrechnung

Nach der Bewilligung kann im nächsten Schritt die Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt werden. Das Unternehmen zahlt das Kurzarbeitergeld am Monatsende an die Beschäftigten aus und rechnet es rückwirkend mit der Arbeitsagentur ab. „Erst nach der Abrechnung lässt sich konkret sagen, wie viele Menschen sich tatsächlich in Kurzarbeit befunden haben. Die Zahl von 81 000 stellt somit den momentan höchstmöglichen Betroffenenkreis dar“, erklärt Jutta Driesch.

Kurzarbeit-App Ab sofort steht den Unternehmen die kostenlose Kurzarbeit-App der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Die App erleichtert die Anzeige und die Antragsstellung von Kurzarbeit, teilt die Arbeitsagentur mit. Unterlagen können per Smartphone eingescannt, hochgeladen und per E-Mail direkt an die zuständige Stelle geschickt werden. Zu finden ist die kostenlose App mit den Stichworten „Kurzarbeit“ und „Bundesagentur für Arbeit“ in den App-Stores von Apple und Google.

Das Instrument der Kurzarbeit zeige vor allem in Verbindung mit den Arbeitslosenzahlen seine wichtige Wirkung auf den Arbeitsmarkt. Im April waren in der Region Bodensee-Oberschwaben 15 071 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. „Ohne die intensive Nutzung der Kurzarbeit wäre die Arbeitslosigkeit weit höher ausgefallen“, betont Jutta Driesch. „Kurzarbeit hat zunächst wieder einmal in hohem Maße seine Aufgabe erfüllt, die Arbeitsplätze zu erhalten.“