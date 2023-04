Helm tragen – und zwar richtig! Ronny Kerstin Ganser vom Polizeipräsidium Ravensburg organisiert das Sicherheitstraining für Pedelecfahrer. „Einen Helm zu tragen, ist so wichtig“, sagt sie und erinnert sich an einen tödlichen Unfall im vergangenen Sommer. Dabei sei eine Radfahrerin im Deggenhausertal am Fahrbahnrand abgerutscht und auf die Straße gestürzt. Sie hatte keinen Helm auf.

Ronny Kerstin Ganser vom Polizeipräsidium Ravensburg | Bild: Wieland, Fabiane

Damit der Helm optimal schützt, muss er richtig sitzen und korrekt eingestellt sein. Dazu gehört unter anderem: er bedeckt Stirn, Schläfen und Hinterkopf. Die Verschlussbänder umrahmen das Ohr in Form eines Y. Bei geschlossenem Kinnriemen ist zwischen Kinn und Riemen ein Fingerbreit Platz.

Sichtbar sein! Gerade in der Dämmerung und bei Dunkelheit können Radfahrer leicht übersehen werden. Fahren Sie daher mit Licht. Auch Reflektoren – etwa auf einer Warnweste oder Taschen und Rucksäcken – schützen Fahrradfahrer bei Tag und Nacht. Empfehlenswert sind außerdem zusätzliche Reflektoren an den Beinen.

Mit Helm und Warnweste – die Teilnehmer des Sicherheitstrainings sind gut geschützt unterwegs. | Bild: Wieland, Fabiane

Vorausschauend fahren! „Der Blick lenkt die Richtung“, sagen Ronny Kerstin Ganser und ihre Kollegen den Teilnehmern des Sicherheitstrainings dazu immer wieder. Behalten Sie andere Verkehrsteilnehmer außerdem im Blick und seien Sie in unübersichtlichen Situationen besonders aufmerksam.

Dosiert bremsen! Die meisten Pedelecs haben sehr gute Bremsen. Tasten Sie sich deshalb langsam an das optimale Bremsen heran. Immer wieder üben, dosiert und schleifend zu bremsen. Um locker und entspannt greifen zu können, sollten die Bremshebel im 45-Grad-Winkel nach unten zeigen.

Richtig bremsen Video: Wieland, Fabiane

Handling üben! „Wer sein Pedelec beherrscht, kann Unfallgefahren minimieren“, betont Ronny Kerstin Ganser. Dazu sollten sich Radfahrer mit ihrem Pedelec vertraut machen. Anfahren und beschleunigen, Kurven fahren, verschiedene Geschwindigkeiten testen, in einer Spur fahren, richtig bremsen usw.