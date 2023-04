Von der Betrugsmasche bis zum Mord: Die Staatsanwaltschaft Ravensburg bearbeitet Strafverfahren, die die Menschen in der Region regelmäßig tief bewegen. Anlässlich des Jahresrückblicks 2022 der Behörde mit Sitz im Herzen Ravensburgs stellten die Staatsanwälte mehrere Straftaten und Verhandlungen heraus.

Haftstrafe nach Messerangriff

Tanja Vobiller, Erste Staatsanwältin, berichtete über eine Messerstecherei in der Ravensburger Innenstadt. Ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger gerieten am 12. Februar 2022 in Streit. Der 22 Jahre alte Mann habe seinem Opfer mehrere Kopf- und Faustschläge versetzt und mit einem Klappmesser mindestens dreimal in Tötungsabsicht in dessen Rücken gestochen. „Der 24-Jährige wurde dabei nicht lebensgefährlich verletzt“, erläuterte die Staatsanwältin.

Die Anklage vor dem Landgericht Ravensburg lautete auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Verhandelt wurde am 14. Oktober 2022. Das Gericht ging im Urteil von einem Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt aus. „Er hätte die Möglichkeit gehabt, weiterzumachen“, sagte Vobiller über den Angeklagten. So wurde der 22-Jährige, der „bereits erheblich vorbelastet“ war, wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und zwei Monaten verurteilt. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Bei der Revision wird überprüft, ob das Urteil Verfahrens- oder Rechtsfehler hat.

Drogen-Bunker im Wald

Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass ein 20-Jähriger zumindest seit Ende April 2022 in Bad Waldsee und Umgebung „einen schwunghaften Handel mit größeren Mengen Betäubungsmitteln, insbesondere mit Amphetamin, Kokain und Ecstasy“ betrieb. Im August wurden in einem Bunker in einem Waldstück bei Bad Waldsee elf Kilogramm Amphetamin aus einer Großlieferung von insgesamt 14 Kilogramm sichergestellt. Mindestens vier langjährige Freunde des 20-Jährigen im Alter von 20 bis 25 Jahren seien als Gehilfen eingebunden gewesen. Vobiller zufolge fungierten sie als Verpacker, Kurierfahrer und Depothalter.

Aufgaben der Staatsanwaltschaft „Die Staatsanwaltschaft ist eine von den Gerichten unabhängige, organisatorisch selbstständige Behörde und eigenständiges Organ der Rechtspflege, dem hauptsächlich die Strafverfolgung und Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren obliegt“, heißt es auf der Internetseite der Staatsanwalt Ravensburg . Die Staatsanwaltschaft übe keine Rechtsprechungstätigkeit aus, diese sei den Gerichten vorbehalten.

Der Haupttäter wurde nach Erwachsenenstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sein 20-jähriger Gehilfe erhielt zwei Jahre Jugendstrafe auf Vorbewährung. Vorbewährung bedeutet, dass die Entscheidung über die Bewährung später getroffen wird. Die weiteren Mittäter bekamen Freiheitsstrafen zwischen sieben Monaten sowie einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Personen zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr gelten als heranwachsend und können nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.

Mord in Asylunterkunft

Oberstaatsanwältin Christine Weiss sprach über den Mord in einer Asylbewerberunterkunft am 26. Juni 2022 in Kressbronn. Ein 31-Jähriger griff in einem Zeitraum von etwa 14 Minuten vier Frauen und zwei Männer mit einem Küchenmesser an. „Er hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Suche nach dem Motiv war ungemein schwieriger“, erklärte die Oberstaatsanwältin. Einer der Männer erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Frustration stellte sich schließlich als Grund für die Tat heraus. „Der 31-Jährige hatte den Eindruck, schlechter wegzukommen als andere Asylbewerber“, erläuterte Weiss.

Leitender Oberstaatsanwalt Alexander Boger (Zweiter von links) mit (von links) Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Erster Staatsanwältin Tanja Vobiller und Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster. Sie stellten die Statistik für das Jahr 2022 vor. | Bild: Santini, Jenna

Vor dem Landesgericht Ravensburg fiel am 16. Februar 2023 das Urteil gegen den Mann. Wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in sechs tatmehrheitlichen Fällen wurde er zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Ferner wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt und Sicherungsverwahrung angeordnet. „Mehr geht nicht als diese Folgen“, sagte Weiss. Die Verteidigung des Mannes ist ihr zufolge in Revision gegangen.

Schockanrufe bei Senioren

Immer wieder wird die Region von Wellen an Schockanrufen überrollt. Nach Taten am 17. November in Friedrichshafen und 19. Dezember in Kressbronn konnten Strafverfahren eingeleitet werden. In beiden Fällen sei älteren Bürgern am Telefon von Unbekannten vorgespiegelt worden, dass Angehörige einen Verkehrsunfall verursacht hätten und zur Abwendung der Untersuchungshaft eine Kaution gezahlt werden müsse. Die Opfer übergaben die Geldbeträge an Abholer.

Nach den Geldübergaben gelang es, die Mittäter festzunehmen. Sie befinden sich wegen banden- und gewerbsmäßigem Betrugs in Untersuchungshaft. Im Frühjahr dieses Jahres wird ihnen der Prozess gemacht. Oberstaatsanwältin Weiss erläuterte, dass es sich bei den Abholern um das letzte Glied in der Kette handele. Die Banden sitzen im Ausland. „Das ist ein Bereich, an dem wir uns abarbeiten“, so Weiss.

Jugendliche begeht Raubmord

Eine 15-jährige Intensivtäterin überfiel am 9. Februar 2021 gegen 22.30 Uhr am Bahnhof in Ravensburg eine 62-Jährige. Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster berichtete, dass sich die Frau auf dem Nachhauseweg befand. Die Jugendliche stach ihr mit einem Messer in den Hals, raubte ihre Handtasche und flüchtete. Noch am Tatort verstarb die 62-Jährige. Durch den Tipp eines Polizeibeamten habe die 15-Jährige als Täterin identifiziert werden können, sagte Angster. Erst kurz zuvor war sie nach einer Jugendstrafe aus der Haft entlassen worden.

Die Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg verurteilte sie im Sommer 2021 wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Zudem wurde die vorbehaltene Sicherungsverwahrung angeordnet. Laut Angster besteht die „Annahme, dass das Mädchen gefährlich ist“. In der Hafteinrichtung wird therapeutisch mit ihr gearbeitet. Sollte dies nicht erfolgreich sein, könnte Sicherungsverwahrung festgelegt werden. Der BGH verwarf die Revision gegen das Urteil. Seit Januar 2022 ist es damit rechtskräftig.