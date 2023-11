Der Bodensee und seine tierischen Bewohner haben mit vielen Bedrohungen zu kämpfen. Quagga-Muscheln, Kamberkrebse und Kormorane machen es den heimischen Fischen und Krebsen nicht leicht. Die Liste an Veränderungen ist lang. Doch auch die Tiere in kleinen Flüssen und Bächen sind gefährdet und kämpfen ums Überleben.

Einer, der sich um den Artenschutz an kleinen Fließgewässern kümmert, ist Daniel Doer vom Landschaftserhaltungsverband (LEV) Bodenseekreis. In der Region leben drei Arten, die europaweit gefährdet sind: die Bachmuschel, der Steinkrebs und die Helm-Azurjungfer, eine Libellenart. Ihre typischen Lebensräume werden als Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) ausgewiesen, die unter besonderem Schutz stehen.

Daniel Doer, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis. | Bild: Lisa Sperlich

Der LEV Bodenseekreis Der Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Sein Ziel ist es, die Kulturlandschaft zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Kommunen, Naturschützern und Partnern vor Ort trägt der LEV zum Natur- und Artenschutz sowie dem Erhalt der Landschaft und der wichtigen Lebensräume bei.

In der Nähe des Wielandsees zwischen Tettnang und Kressbronn befindet sich eines der FFH-Gebiete, das Daniel Doer betreut. Gemeinsam mit Michael Pfeiffer vom Freiburger Gewässerökologiebüro Gobio ist er auf zwei Vorkommen außerhalb des Gebiets gestoßen. Im Wielandsbach haben sie eine alte Bachmuschelpopulation gefunden, im Nonnenbachsystem eine Gruppe von Steinkrebsen. Ein Fund, der heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist.

Gefahren für den Steinkrebs und die Bachmuschel

Beide Arten gehören laut Biologe Michael Pfeiffer in die Fließgewässer in ganz Baden-Württemberg. „Beides sind einheimische Wildtierarten, die flächendeckend vertreten waren und zum Inventar gehören“, erklärt er. In ihren Lebensräumen übernehmen sie wichtige Aufgaben und üben Einfluss auf die Gewässer aus. Die Bachmuschel funktioniert wie eine Art Filter, die das Wasser sauber hält. „Der Steinkrebs ist wie die Müllabfuhr“, sagt Pfeiffer. Als Allesfresser kümmert er sich um Müll und tote Fische und trägt zur Sauberkeit bei.

Biologe Michael Pfeiffer mit einer alten Bachmuschel aus dem Wielandsbach. | Bild: Lisa Sperlich

Doch beide Arten sind stark gefährdet und vom Aussterben bedroht. Grund dafür ist laut Michael Pfeiffer zum einen die Wasserqualität, die sich für die Tiere verschlechtert. Weniger und dafür wärmeres Wasser, geringerer Sauerstoffanteil und höhere Schadstoffkonzentration seien alles klimabedingte Veränderungen, genau wie vermehrte Hochwasser. „Bei wenig Wasser schlammen die Bäche zu und bei Hochwasser rauschen die Wellen durch und spülen die Muscheln weg“, erklärt Pfeiffer. Er ist überzeugt: „Wir erleben jetzt, wie viele Gewässer für immer verloren gehen.“

Tödliche Krebspest

Zum anderen sorgen invasive Arten für erhebliche Probleme. Aus Nordamerika stammende Krebse wie der Signalkrebs verdrängen und gefährden die heimischen Tiere. Den Signalkrebs wurde ursprünglich als Ersatz für den aussterbenden Edelkrebs nach Schweden importiert, damit das dortige traditionelle Krebsfest bestehen kann, wie Michael Pfeiffer erklärt. Der Mensch hat ihn dann ins weitere Europa verbreitet. Dort gräbt der Signalkrebs das Gewässer um, zerstört Jungmuscheln und bringt die tödliche Krebspest mit. „Die Krebspest greift den Panzer an, bis der sich irgendwann auflöst“, sagt der Biologe. „Unsere heimischen Krebse kommen nicht dagegen an.“

Der Steinkrebs kann bis zu acht Zentimeter groß werden und hat eine braune bis olivgrüne Färbung. | Bild: Lisa Sperlich

Sogenannte Krebssperren sollen verhindern, dass sich der Signalkrebs in den Steinkrebs-Gebieten ausbreitet. Da die Krebse gute Kletterer sind, können sie auch bei geeignetem Untergrund auch steile Partien überwinden. Glatte Oberflächen und Abstürze, die das Gewässerbett unterbrechen, sollen das vermeiden. Auch der Weg an das angrenzende Ufer muss abgesperrt werden, da die Steinkrebse auch gerne über Land gehen, wie Daniel Doer erklärt. Doch Krebssperren seien für alle Beteiligten eine unbefriedigende Lösung, da sie den Austausch im Wasser unterbrechen.

Hilfe bei der Fortpflanzung

Ein weiteres Problem, insbesondere für die Bachmuschel, ist das zunehmende Fischsterben. Für ihre Fortpflanzung benötigt das Weichtier spezielle Wirtsfische wie die Elritze, den Döbel oder Stichling. Die befruchteten Larven setzen sich in den Kiemen fest und reifen dort zur Jungmuschel heran. Gibt es keine Fische mehr in den Nebengewässern, kann sich die Bachmuschel nicht fortpflanzen.

Bachmuscheln können bis zu 50 Jahre alt werden. Anhand der Lebensringe kann man erkennen, wie alt eine Muschel ist. | Bild: Lisa Sperlich

Um dem entgegenzuwirken, haben Daniel Doer und Michael Pfeiffer im vergangenen Jahr die überalterte Muschelpopulation im Wielandsbach bei der Fortpflanzung unterstützt. „Wir haben die trächtigen Bachmuscheln und Fische aus dem Argensystem zusammengebracht und dann kräftig geführt“, erklärt Michael Pfeiffer.

Die sogenannten beimpften Wirtsfische – sprich Tiere mit Larven in den Kiemen – haben sie dann an verschiedenen Stellen im Gebiet ausgesetzt. „Ob das Projekt Erfolg hatte, können wir erst in drei bis fünf Jahren sehen“, sagt Daniel Doer. Erst dann seien die Jungmuscheln ausgewachsen und graben sich aus dem Boden aus.