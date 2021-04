Wo bitte schön ist das Spülicon Valley? Silicon Valley, schon klar, gehört zu San Francisco. Dort werden Computer und Halbleiter hergestellt und quasi täglich die Welt neu erfunden. Meckenbeuren dagegen – zumindest was Hightech betrifft – haben vermutlich die wenigsten auf dem Schirm. Dabei hat die Bodenseeregion eine Menge Hightech zu bieten. Deshalb hat sich das Start-up Yuri nicht in München, Berlin oder San Francisco, sondern neben dem Spülmaschinenhersteller Winterhalter angesiedelt. Raumfahrtforschung made in Meckenbeuren. Willkommen im Silicon Bodensee!

Die Erwartungen an die Raumfahrt sind hoch

1970, erzählt Mark Kugel, Mitgründer und Geschäftsführer der Yuri GmbH, ein Jahr nach der ersten bemannten Landung auf dem Mond, sei jeder von einer baldigen, bemannten Landung auf dem Mars überzeugt gewesen. Heute, 2021, waren wir noch immer nicht auf dem Mars und der Eindruck entsteht, die Entwicklung sei trotz Satelliten, Mars-Rover, Hubble Teleskop und ISS nicht vorangekommen, sagt Kugel bei der Innovation Night. Er vermutet, mit der Apollomission wurden viel zu hohe Erwartungen geweckt.

Die Yuri GmbH Das Start-up mit Sitz in Meckenbeuren beschäftigt elf Mitarbeiter, sechs davon in Vollzeit. Fünf Mitarbeiter sind am Standort Luxemburg aktiv. Die meisten der Beschäftigten sind Raumfahrtingenieure. Für die anstehende Transformation zum Biotech-Unternehmen wurden bereits zwei Biotechnologinnen engagiert.

Satelliten heute deutlich kleiner und günstiger

Waren die ersten Satelliten so groß wie ein Schulbus – und das für eine halbe Milliarde Dollar, sind sie heute zehn mal zehn Zentimeter groß und schon für 100 000 Dollar zu haben. Mit ihnen lassen sich schon Waldbrände und Schienennetze überwachen. Starlink, ein von dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, soll künftig weltweiten Internetzugang ermöglichen. Ganz ohne Telekom.

45 000 Satelliten will Elon Musk dafür in den Orbit schießen. Dabei habe man 2006 über seine Firma SpaceX noch gelacht, sagt der junge Mann, der Technologiemanagement studiert hat. Bis 2050 will der exzentrische Milliardär gar eine Million Menschen auf den Mars befördern, um dort eine Kolonie zu gründen. Schließlich haben wir unsere Erde an den Rand des Kollapses gebracht.

Start-ups sind schneller, besser, günstiger

Als Katalysator für diese raketenhafte Entwicklung der Raumfahrt hat die Budget-Kürzung bei der NASA gewirkt. So kamen Firmen wie SpaceX, das erste private Raumfahrtunternehmen, zum Zug. Heute gebe es weltweit bereits über hundert Start-ups, um Raketen ins All zu schießen, weiß Kugler. „Start-ups sind schneller, besser und günstiger“, ist er überzeugt. Und im Low Earth Orbit, der Umlaufbahn um die Erde, spielt heute die Musik. Auch in der Forschung und der industriellen Produktion.

Friedrichshafen Start-ups und die Corona-Krise: So haben Gründer aus der Bodenseeregion die vergangenen Monate erlebt Das könnte Sie auch interessieren

„Will man zum Beispiel das Covid-19-Virus verstehen, muss man seine Oberfläche verstehen“, erklärt Mark Kugel das Geschäftsmodell des nach Yuri Gagarin, dem ersten Menschen im All, benannten Unternehmens. Da sich Viren aber nicht unter dem Mikroskop betrachten lassen, werden aus ihren Proteinen Kristalle hergestellt.

Die irdische Schwerkraft stört diesen Prozess. Unter Weltraumbedingungen dagegen, das heißt, in der Schwerelosigkeit, bilden sich perfekte Kristalle, die es ermöglichen, den perfekten Impfstoff zu finden. Unter den Bedingungen der Mikrogravitation werden deshalb auf der Raumstation ISS verschiedene Experimente gemacht. Auch mit Stammzellen, Pflanzen, Fischen. Doch wie kommt das biologische Material ins All?

Yuri hat bereits einen Vertrag mit der NASA

Yuri hat das Logistikproblem gelöst und den Weg zur ISS schnell und günstig gemacht. Für die Wissenschaftler, angepasst an die Art des Mediums und das Experiment, stehen verschiedene, kleine Behälter, in denen das Experiment autonom weiterlaufen kann, zur Verfügung. Diese Behälter sitzen, ähnlich wie bei einer Streichholzschachtel, in Hüllen, die sich kompakt in Boxen packen und zum Abflug zur ISS anliefern lassen.

Raumfahrt „Wie im Wilden Westen“: Warum immer mehr private Unternehmen bei der Raumfahrt mitmischen und welche Folgen das hat Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen hat die Firma, die erst im Sommer 2019 gegründet wurde, einen Vertrag mit der NASA, für das Pharmaunternehmen GlaxoSmith Kline Protein-Kristalle zur ISS gebracht und sich bereits den ersten Großauftrag geangelt. Für die Charité in Berlin wird eine größere Menge Zellkulturen die Reise zur ISS antreten.

Ein weiterer Standort sei bereits in Luxemburg entstanden, erklärt Mark Kugel. Doch damit nicht genug. In absehbarer Zeit möchte sich das Start-up vom Unternehmen, das Forschung und Produktion in der Schwerelosigkeit fördert, selbst zum Biotechnologie-Unternehmen wandeln. „Wir wollen die Vorzüge der Mikrogravitation nutzen, um eigene Produkte zu entwickeln“, sagt er, „darin sehen wir ein extremes wachsendes Potenzial“.