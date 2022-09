Herr Schmid, sie sind seit 1. August Forstamtsleiter des Bodenseekreises. Wie ist Ihr erster Eindruck vom Wald?

Ich bin begeistert vom Wald und dessen vielfältigen Strukturen. Das gilt für die Naturräume, die unterschiedlichen Höhenlagen und die Vielfalt der Baumarten, die hier im Bodenseekreis dank nährstoffreicher Böden und einem günstigen Klima gute Wuchsbedingungen vorfinden. Damit hebt sich der Landkreis positiv von vielen anderen Regionen des Landes ab. Ich konnte mir in den ersten Wochen aber noch keinen vollständigen Überblick zu allen Wäldern im Landkreis verschaffen.

Wie groß ist die Waldfläche im Bodenseekreis?

Insgesamt ist im Bodenseekreis eine Fläche von 18 900 Hektar bewaldet. Dies entspricht einem Flächenanteil von 29 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Andere Nutzungsformen wie die Landwirtschaft spielen eine wichtige Rolle, gleichzeitig ist der Kreis dicht besiedelt. Daher sind viele Erholungssuchende im Wald unterwegs und schätzen die Ruhe und Entspannung. Das ist einerseits zu begrüßen, führt aber auch zu Herausforderungen und Konflikten.

Ist das Forstamt des Bodenseekreises für die komplette Fläche verantwortlich?

Das Forstamt übernimmt hoheitliche Aufgaben wie die Forstaufsicht, die forstliche Förderung oder forstrechtliche Genehmigungen für die komplette Waldfläche im Landkreis. Darüber hinaus sind meine Mitarbeiter und ich für die Wälder der Kommunen und sonstigen Körperschaften wie Kirchen, Stiftungen oder Zweckverbände zuständig. Eine weitere wichtige Aufgabe besteht in der Beratung und Betreuung im Kleinprivatwald, die stark nachgefragt wird. Für diese Aufgaben stehen die Förster des Landratsamtes in den Revieren vor Ort als Ansprechpersonen zur Verfügung.

Den Wald fit für die Herausforderungen des Klimawandels zu machen, ist eine seiner wichtigsten Aufgaben: Andreas Schmid leitet seit August das Forstamt des Bodenseekreises. | Bild: Claudia Wörner

Wie sieht es mit Klimaschäden im Wald des Bodenseekreises aus?

In den vergangenen Jahren ist eine Entwicklung eingetreten, die Sorge bereitet. Die Waldschäden sind in vielen Regionen eine große Herausforderung, hier bei uns im Landkreis hat sich die Situation zum Glück zumindest in diesem Jahr etwas entspannt. Trockenheit, Stürme und Käferbefall treffen vor allem die Fichten, aber auch die Laubbäume leiden zunehmend. Die Wälder fit für den Klimawandel zu machen ist eine Herausforderung und eine Herkulesaufgabe, die viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Gleichzeitig darf aber auch die Rolle des Waldes als Klimaschützer nicht vergessen werden. Die nachhaltige Nutzung von Holz für langlebige Produkte entzieht der Atmosphäre Kohlenstoff und wirkt damit dem Klimawandel entgegen.

Was wollen Sie zuerst angehen?

Im Vordergrund steht die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sowie die Wiederbewaldung von Schadflächen. Hier geht es darum, die Waldbesitzer zu sensibilisieren und mögliche Wege sowie Unterstützungsangebote aufzuzeigen. Wir machen Vorschläge für eine gute Baummischung, um den Wald zu stabilisieren. So kann zum Beispiel die natürliche Verjüngung in eine gute Richtung gelenkt werden, indem man klimastabile Baumarten wie Buche, Tanne, Ahorn, Eiche und Douglasie unterstützt und neu pflanzt. Wichtig ist mir auch das Thema Waldpädagogik. Das wollen wir vor allem in Kooperation mit Grundschulen weiter ausbauen. Es liegt mir am Herzen, die Kinder zu informieren, Zusammenhänge im Ökosystem zu erläutern und die Fragilität des Waldes darzustellen. Der Waldnaturschutz ist ein weiteres Thema. Hier möchten wir noch stärker aktiv werden, dabei die Holzernte aber nicht ausschließen.

Diese Bäume mussten geschlagen werden, um Schlimmeres zu verhindern. Im Wald bei Tettnang-Neuhäusle hat der Borkenkäfer zugeschlagen. | Bild: Claudia Wörner

Gibt es den typischen Arbeitstag?

Den gibt es nicht. Tatsächlich bin ich mehr am Schreibtisch als im Wald. Im Vordergrund stehen organisatorische Aufgaben. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit anderen Ämtern im Landratsamt. Die Aufgaben sind sehr vielfältig und oft nicht planbar. Aber gerade das macht die Arbeit interessant.

Die Menschen suchen, auch durch Corona, vermehrt den Aufenthalt im Wald. Wie ist Ihre Haltung dazu: Wald für die Natur oder für die Menschen?

Man muss vermitteln und Kompromisse schließen, um hier gute Lösungen zu finden. Die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald sind sehr groß. Er ist gleichzeitig Wirtschaftsraum, Sehnsuchtsort und Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Das gestiegene Interesse der Bevölkerung ist grundsätzlich aber sehr zu begrüßen. Die Sorge um den Wald hat zugenommen und viele Menschen kommen mit Fragen auf die Förster zu.