Wegen einer stabilen Sieben-Tages-Inzidenz von über 165 sind die Schulen im Bodenseekreis seit Montag geschlossen. Während eine Mutter aus Friedrichshafen über die kurzfristige Weitergabe dieser Information klagt, heißt es in Überlingen: Hier sei alles gut gelaufen, die Eltern wurden rechtzeitig informiert.

Seit Montag sind die Schulen im Bodenseekreis geschlossen. Grund ist die Sieben-Tages-Inzidenz, die im Landkreis drei Tage in Folge die 165er-Marke überschritten hat. Nachdem die Rektoren in Überlingen bereits am Freitagabend die Schließung der