Die Gartenschau in Lindau ist vorbei, die Hafenweihnacht ist abgesagt und die Parkprobleme bleiben dennoch bestehen. Nach einer dreieinhalbstündigen Sitzung des Stadtrats, die ausschließlich dem Thema Parken gewidmet war, steht fest: Es wird auch in naher Zukunft für Einheimische und Besucher nur Übergangslösungen zum Parken geben.

Wer nach Lindau auf die Insel will, der braucht besonders im Sommer viel Geduld oder reist am besten erst gar nicht mit dem Auto an. Gerade der Sommer 2021 hat gezeigt, dass besonders für die Insel eine rasche Lösung her muss.Daher tagte der