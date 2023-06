Der Sommer ist da. Zumindest momentan scheint regelmäßig die Sonne und die Bodensee-Temperatur hat die 20-Grad-Marke geknackt. Perfektes Wetter also, um auf dem Wasser Spaß zu haben. Zahlreiche Anbieter vermieten SUPs, Kajaks, Tretboote oder Motorboote. Aber wie viel zahlen Urlauber und Einheimische fürs Leihen von Sportgeräten? Das zeigen wir anhand der Verleihstation Seewärts in Immenstaad, die der SÜDKURIER exemplarisch besucht hat und weiteren Anbietern auf. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei nicht. Aus Gründen des Umfangs ist auch nicht das komplette Angebot der genannten Anbieter aufgeführt.

Noch immer im Trend: SUPs

„Wir haben 20 SUP-Boards in der Vermietung“, berichtet Frank Kasten, Betreiber der Verleihstation Seewärts. Im vorherigen Jahr seien es gar 26 gewesen. „Aber immer mehr Leute kaufen sich eine eigene Ausrüstung.“ Im Zuge dessen hat der 58-Jährige seinen Bestand etwas verkleinert. Ein Board für eine Stunde kostet bei ihm 12 Euro, für zwei Stunden 20 Euro. Für einen gesamten Tag müssen Kundinnen und Kunden 35 Euro zahlen. Zum Vergleich: Eine Stunde kostet beim Bootsverleih Giess in Überlingen ebenfalls 12 Euro, bei der Bootsvermietung Boot und Spaß in Friedrichshafen 16 Euro, bei der Bodensee-Surfschule in Überlingen 17 Euro und bei SUP Horn in Meersburg 18 Euro.

Die Verleihstation Seewärts liegt am Ufer in Immenstaad. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Angebote im Bodenseekreis. | Bild: Benjamin Schmidt

Per Kajak auf den See

Per Ruder geht es auch im Sitzen auf dem See, etwa per Zweier-Kajak. Mit den eleganten Gefährten lassen sich die Bodensee-Ufer – wo es erlaubt ist – hervorragend entdecken. Auch für etwas Proviant ist ausreichend Platz an Bord. Pro Person und Stunde kostet die Miete in Immenstaad 10 Euro. In der Bodensee-Surfschule in Überlingen werden 19 Euro pro Kanu und Stunde fällig. Die Kanustation beim Campingplatz CAP in Friedrichshafen verlangt 20 Euro für drei Stunden pro Person.

Regeln für SUPs, Kajaks und Co. Die Regeln für Kanu, Kajak, Stand-up-Paddel-Boards, Segelsurfbretter, Segeljolle und vergleichbare Wassersportgeräte sind sehr ähnlich. Wer damit auf dem Bodensee unterwegs ist, muss eine Schwimmweste dabei haben, wenn er sich mehr als 300 Meter vom Ufer entfernt. Die Boote und Bretter müssen am und auf dem Bodensee zudem mit Namen und Anschrift des Eigentümers beschriftet sein, sinnvollerweise mit einem nicht wasserlöslichen Stift. (jud)

Petra Otto arbeitet ebenfalls bei Seewärts Bodensee. Hier ist sie mit einem Kajak auf dem Wasser. | Bild: Benjamin Schmidt

Oberschenkel-Training im Tretboot

Wer lieber die Beine trainieren möchte, steigt ins Tretboot. Es scheint allerdings so, dass sie sich je nach Ort unterschiedlicher Beliebtheit erfreuen. „Tretboote kommen bei uns nicht mehr so gut an“, sagt Frank Kasten vom Verleih in Immenstaad. Allerdings liegt seine Station an einem Seestück ohne viel Laufkundschaft. Bei Manuel Krätz von der Bootsvermietung in Friedrichshafen sieht das anders aus. „Bei uns am Gondelhafen sind Tretboote weiterhin sehr beliebt.“ In Immenstaad kostet eine Stunde mit dem einzigen noch verfügbaren Boot 20 Euro die Stunde, in Friedrichshafen gibt es die Gefährte ab 19 Euro die Stunde. Bei Bootsverleih Giess in Überlingen kostet eine Stunde pro Boot ab 22 Euro.

Für Genießer und Sportmuffel gibt‘s das Motorboot

Nicht jeder möchte per Muskelkraft über den See gleiten. Auch hier bietet sich eine Option. Führerscheinfreie Boote haben maximal sechs PS und fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern. Einzige Voraussetzung für Interessierte: Sie müssen volljährig sein. Platz haben meist sechs bis sieben Personen.

Die Preise in Immenstaad starten hier ab 128 Euro für zwei Stunden. Für nur eine Stunde sind sie nicht zu haben. Bei der Bootsvermietung in Friedrichshafen zahlen Besucher für zwei Stunden 100 Euro, eine Stunde startet je nach Boot bei 55 Euro. Ähnlich sieht es etwa bei der Bootsvermietung in Hagnau aus. Für zwei Stunden zahlen angehende Kapitäne 95 Euro, für eine Stunde 55 Euro.

Auch stärkere und schnellere Boote haben die Betriebe jeweils im Angebot. Hier kostet die Vermietung etwas mehr. In Immenstaad sind sie tagsüber nur ab vier Stunden zu mieten, erst abends für 2,5 Stunden. Letzteres kostet 180 Euro. Bei Boot und Spaß in Friedrichshafen kostet eine Stunde 110 Euro, in Hagnau 100 Euro.

Beliebt bei den Kunden sind Motorboote, die ohne Führerschein gemietet werden können. | Bild: Benjamin Schmidt

Für Wind-Experten: Windsegeln und Segelboote

Wer sich im Surf- und Segelrevier Bodensee auskennt, kann ebenfalls mieten – entsprechende Befähigungen vorausgesetzt. Nicht alle Stationen vermieten die Ausrüstung, meist sind sie an entsprechende Schulen angegliedert. Eine Stunde Windsurf-Equipment ist etwa bei der Surfschule Bodensee in Überlingen ab 29 Euro zu haben, bei der Surf- und SUP-Schule in Wasserburg ab 14 Euro. Kleinere Segelboote gibt es etwa bei der Segelschule Yachtcharter in Überlingen ab 55 Euro für einen halben Tag zu mieten. Eine Segelyacht mit 6,30 Meter Länge kostet dort für ein Wochenende in der Hauptsaison 370 Euro pro Woche.