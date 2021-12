Bodenseekreis vor 2 Stunden

„Die Leidtragenden sind die vielen Menschen, die gerne das Bahnangebot nutzen würden“ – Kritik wegen Verschlechterungen auf der Bodenseegürtelbahnstrecke reißt nicht ab

Die Bodenseegürtelbahn hat schon in diesem Jahr bei einem landesweiten Ranking schlecht abgeschnitten. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag verschlechtert sich das Angebot für Bahnfahrer weiter. In der Antwort des Ministers auf einen Antrag sieht SPD-Mann Norbert Zeller viel „Schönrederei“.