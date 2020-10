Thomas Brüchle erfuhr aus dem Fernsehen von der Verschiebung der Olympischen Spiele 2020: Der Tischtennisspieler, der im Rollstuhl sitzt, wäre bei den Paralympics in Tokio an den Start gegangen. Doch mehr noch als die Tatsache, dass ihm sein Trainingsziel abhandengekommen war, setzten dem Spitzensportler und Lehrer an der Parkrealschule Kressbronn die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu. Jetzt hofft er auf 2021 – seine Qualifikation für die Spiele besteht weiter.

Von heute auf morgen durfte der 44-Jährige, der an der pädagogischen Hochschule in Weingarten studiert hat und am Bildungszentrum in Kressbronn unterrichtet, nicht mehr in die Schule gehen. Er ist mit Hingabe Lehrer und hat Spaß daran, mit