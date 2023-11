Es soll wieder Schwung in die Sache kommen und in großen Schritten vorangehen. Der Planungsprozess soll an Fahrt gewinnen und ab dem Zeitpunkt der offiziellen Beauftragung kein Arbeitstag vergehen, an dem nicht etwas für das Fortkommen in Sachen B31-neu getan wird. Die Erwartungen an die Deges sind in der Bodenseeregion groß. Die Projektmanagementgesellschaft übernimmt das Großprojekt vom Regierungspräsidium Tübingen. Dieses soll entlastet werden und sich auf andere Bereiche konzentrieren.

Doch wann legt die Deges los? Welche Schritte stehen nun an? Kommen Grundsatzentscheidungen noch einmal auf den Prüfstand und wie sieht der weitere Zeitplan aus? Bei all diesen Fragen gibt sich die Projektmanagementgesellschaft noch zurückhaltend. Deges-Sprecherin Pia Verheyen begründet dies damit, dass die Übernahme des B31-Neubauprojekts aktuell noch vorbereitet wird. Man bitte um Verständnis, „dass wir Detailfragen erst nach erfolgter Übernahme beantworten können“.

Für die Deges „Teil des Kerngeschäfts“

Die Deges, die – anders als beim Streckenabschnitt der B31 bei Friedrichshafen – bei diesem Projekt einen Teil der Planung übernimmt und nicht erst in der Umsetzungsphase einsteigt, hat eigenen Angaben zufolge dafür die nötige Erfahrung. Die Planung von Bundesfernstraßen sei Teil des Kerngeschäfts. Seit 1991 betreue man die Planung und Baudurchführung komplexer Bundesfernstraßenprojekte. Die Sprecherin betont dazu weiter: „Die Deges hat seit Beginn ihres Bestehens eine Vielzahl an Autobahn- und Bundesstraßenprojekten in verschiedenen Bundesländern von den ersten Planungsschritten zur Linienfindung bis zur Verkehrsfreigabe erfolgreich durchgeführt.“

Wann übernimmt die Deges offiziell?

Doch wann wird das Projekt nun offiziell an die Deges übergeben? „Noch in diesem Jahr“, erklärt Matthias Aßfalg vom Regierungspräsidium Tübingen auf Nachfrage. In dem „strukturierten Übergabeprozess“ würden die zuständigen Mitarbeiter der Deges anhand „ausgewählter Unterlagen mit dem Projekt vertraut gemacht“. Dafür werde eine Vielzahl an Unterlagen zusammengestellt und diese in einem noch abzustimmenden Verfahren an die neuen Planer übergeben.

Ebenso wie in den Seegemeinden, die an den Planerwechsel hohe Erwartungen knüpfen, rechnet man auch im Bodenseehinterland mit neuem Schwung für die B31-neu. Die geplante Trasse verläuft beispielsweise im Bereich des Weingartenwalds auf Ittendorfer Gemarkung. Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann verbindet mit den neuen Planern „positive Erwartungen“. Die Deges habe bei der Umgehung Friedrichshafen bewiesen, dass sie schlagkräftig und effizient arbeiten kann. „Überdies hilft die Rolle eines unabhängigen Planungsbüros hoffentlich, die politische Einflussnahme ein Stück weit zu verhindern und die Planung auf der Basis der bestehenden Untersuchungen und Bewertungen fortzusetzen“, erklärt Riedmann auf Nachfrage.

Bürgermeister Georg Riedmann | Bild: Grupp, Helmar

Weitere Verzögerungen oder einen Bruch durch die Übergabe des Projekts befürchtet er nicht. Die Erfahrung der Vergangenheit habe gezeigt, dass „der Monat als Zeiteinheit bei der Straßenplanung nicht existiert, da immer deutlich weitere Horizonte zugrunde zu legen sind“. Er sei dankbar, wenn ab Januar 2024 der zweijährige Stillstand endlich aufgehoben wird. Den Planern wünscht er, „dass es gelingt, möglichst ohne Störfeuer von außen auf der Basis der geltenden Bestimmungen und Regeln eine auf die Bedingungen in der Region bestmöglich abgestimmte Planung der gewählten Trasse auszuarbeiten“.

Und wie geht es auf der anderen Seeseite weiter?

Landesverkehrsminister Winfried Hermann hatte im September davon gesprochen, neben der B31 auch den weiteren Ausbau der B33 bei Allensbach an die Deges zu übertragen. Hier ist auch zwei Monate später noch unklar, wer sich künftig um den Streckenabschnitt kümmert – weiter das Regierungspräsidium Freiburg oder die Planungsgesellschaft. Hier wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.