Die Entscheidung fiel in Stuttgart erst vor wenigen Tagen, nun dürfen Baumärkte in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die Regale, sagt Uwe Beck, der Leiter des Obi-Marktes in Überlingen, seien bis an den Rand gefüllt. Import- und Saisonware sei vor einem halben Jahr schon bestellt worden, hätte sich gar nicht mehr stoppen lassen. Er sei also vorbereitet. Da die Entscheidung allerdings erst vergangene Woche fiel, habe bei ihm und seiner Belegschaft „ein Wechselbad der Gefühle“ vorgeherrscht. Nun freue er sich. Auch bei seinen Mitarbeitern sei Aufbruchstimmung erkennbar.

1,5 Millionen Euro Umsatzverlust

„Wir sind gottfroh, dass wir endlich wieder loslegen können“, sagt auch Josef Schneider, Geschäftsführer des gleichnamigen Baumarktes in Markdorf. Er hoffe, dass er einen Teil seines Umsatzrückgangs aus dem Lockdown der vergangenen drei Monate wieder aufholen kann. Rund 1,5 Millionen Euro Umsatzrückgang, so Schneider, habe er zu verkraften.

Josef Schneider und Uwe Beck gehen davon aus, dass die Baumärkte jetzt als „systemrelevant“ gelten, dass sie den Lebensmittelmärkten also gleichgestellt werden und unabhängig von den Inzidenzen offen bleiben. Ihre Märkte seien, sagen Beck und Schneider übereinstimmend, wichtig für die Psyche der Menschen. Schneider: „Man kann die Leute nicht ewig einsperren, man muss sie wenigstens etwas schaffen lassen.“ Beck: „Es ist nicht ungeschickt, wenn sich die Leute im eigenen Garten verwirklichen können und sich in ihrer Freizeit nicht alle am See drängeln.“

Antonia Kurz und Laura Fehling besuchten am ersten Tag nach dem Lockdown, am Montag, den Obi-Markt. Darauf angesprochen, was die Marktleiter zur tieferen Wirkung eines Einkaufsbummels sagten, meinte Fehling scherzhaft: „Das glaube ich auch. Mal sehen, wie‘s uns geht, wenn wir hier raus gehen.“

Click und Collect: So unterschiedlich sind die Erfahrungen Wie war der Umsatz bei Obi und Schneider? Schneider und Beck erlebten die zurückliegenden Monate teils unterschiedlich. Schneider berichtet, dass bei ihm im Baumarkt in Markdorf der Umsatz auf „nahezu null“ zurückgegangen sei. Beck sagt, dass er im Obi Überlingen immerhin etwa 30 Prozent Umsatz über Click and Collect machen konnte. Das Modell habe ihm dabei geholfen, einen Großteil der Belegschaft halten und nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern in Kurzarbeit schicken zu müssen. Wie viele Kunden kamen jeweils? Beim Obi kauften laut Beck täglich bis zu 300 Kunden via Click and Collect ein, an Spitzentagen sogar 350 Kunden. Der Umsatz pro Kunde und pro Einkauf sei sogar gestiegen. Warum denn das? Weil, so die Vermutung Becks, die Kunden sich bei ihren Bau- und Bastelprojekten vorher überlegten, welches Material sie benötigen, um es dann gezielt auf einmal zu kaufen. „Click and Collect“, sagt dagegen Josef Schneider, habe ihm keinen adäquaten Ausgleich geboten. „Mit viel Glück waren es 100 Kunden pro Tag. Sonst haben wir an einem normalen Tag 800 Kunden.“ Geht oder bleibt dieses Modell? Der logistische und bürokratische Aufwand für Click and Collect sei viel zu hoch gewesen, findet Schneider. Er gehe davon aus, und hoffe es auch, dass sich dieses Modell bald wieder ganz erledigt. Beck dagegen traf auf Kunden, die diese Art des kontaktfreien Einkaufs vom Sofa aus schätzten, und es möglicherweise auch künftig schätzen. Beck: „Ich glaube, wir haben da eine neue Geschichte angestoßen, die nicht so schnell wieder nachlässt.“

Wie viele Kunden gleichzeitig im Baumarkt?

Wie viele Personen in den Markt dürfen, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Laut Josef Schneider müssen in Märkten ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Kunde 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Laut Beck ist für die Baumärkte die maximale Kundenzahl noch nicht festgelegt, das sei bislang „ein ungeschriebenes Gesetz“. Sicherheitshalber habe er aber einen Mitarbeiter an der Türe postiert, der die Kunden zählt und ihm bei 100 ein Signal gibt. „Und dann“, so Beck, „schaue ich mir das Geschehen im Markt an, sodass die Abstände jederzeit eingehalten werden können“.

So eng wie in manchen Discountern, die in den vergangenen Monaten vom Verkauf ihrer Hartware profitierten, ist Beck sich sicher, werde es auf den 6000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Obi jedenfalls nicht werden. Auch Josef Schneider, der noch einen Stahlhandel betreibt und gesamt auf rund 12 000 Quadratmeter kommt, ist überzeugt davon, dass die maximale Kundenzahl nie erreicht werden wird.