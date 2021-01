von SK

Für vollgelaufene Keller, Straßensperrungen und zahlreiche Einsätze der Feuerwehr sorgten am Wochenende Wasserhöchststände in der Bodenseeregion. Auch gesperrte Spielplätze und vollgelaufene Keller prägten das Bild. So konnten die Einsatzkräfte jedoch einige der Schäden des Vortages in den Griff bekommen.

Nicht nur die Spielplätze standen an diesem Wochenende in der Bodenseeregion unter Wasser. | Bild: Lena Reiner

Die Argen an der Gießenbrücke am Samstag | Bild: Mommsen, Kerstin

Auch wenn die Pegelstände im Vergleich zum Vortag bereits etwas gesunken waren, so sind die Auswirkungen der Überschwemmungen noch vielerorts zu beobachten. In Friedrichshafen zeigte sich die Rotach als reißender Fluss, an der Argenmündung versammelten sich zahlreiche Schaulustige, um das Spektakel zu beobachten.

Video: Ambrosius, Andreas

In Markdorf sorgten starke Regenfälle und Tauwetter für Unwettereinsätze, in Ravensburg waren vornehmlich noch die Straßen von der Flut betroffen. Das Licht des Tages zeigte in Meckenbeuren das Ausmaß der Verheerungen, hier stand das Erdgeschoss der Grundschule im Ortsteil Kehlen unter Wasser.