Die wegen Mordes angeklagte 84-jährige Edith S. aus einer Gemeinde des westlichen Bodenseekreises hat sich auch während des zweiten Verhandlungstages weder zum Tatvorwurf noch zu anderen Details geäußert. Die Staatsanwaltschaft wirft der körperlich gebrechlich wirkenden Frau vor, am Morgen des 17. Januar 2020 ihren ehemaligen Ehemann zunächst mit einem Fleischerhammer auf den Kopf geschlagen und ihn, nachdem der verletzte Mann ihr den Hammer abgenommen hatte, mit Benzin übergossen und angezündet zu haben.

Hergang und mögliches Motiv der Tat waren auch am zweiten Tag der Verhandlung nicht Gegenstand der Erörterung vor Gericht. Der Vorsitzende Richter Arno Hornstein setzte vielmehr die Beweisaufnahme fort. Während das Gericht am ersten Verhandlungstag die Feuerwehrleute vernommen hatte, die zum Brand- und Tatort ausgerückt waren, kamen am zweiten Verhandlungstag Polizeibeamte zu Wort.

Frau wirkte laut Polizei nach der Tat „überaus ruhig“

Wie schon die Feuerwehrleute berichteten auch sie, die Beschuldigte sei überaus ruhig und am Tatort in keiner Weise aufgeregt oder mitgenommen erschienen. Allerdings hatte einer der Beamten ein starkes Zittern und Frieren der Frau beobachtet, als sie im Überlinger Krankenhaus auf ihre ärztliche Untersuchung warten musste. Sie habe es nach Belehrung abgelehnt, sich zum Geschehen zu äußern. Erstmalig sprach ein Polizeibeamter in diesem Zusammenhang davon, dass es wohl schon seit Jahren Streit zwischen den einstigen Eheleuten gegeben habe. Vor allem, wenn ein Sohn der mutmaßlichen Täterin zu Besuch gewesen sei. Edith S. habe ihm gegenüber im Gespräch erwähnt, so der Beamte, dass ihr Ex-Mann sie seit Jahren habe „aus dem gemeinsam 1955 gebauten Haus herausekeln wollen“. So habe sie die Fernbedienung des Fernsehens seit drei Jahren nicht mehr in der Hand gehalten. Die Fernbedienung war neben dem Fleischerhammer und einem Mobiltelefon, von dem das Opfer Hilfe herbei gerufen hatte, am Tatort gefunden worden. Aus der Schilderung zweier Kriminalbeamte wurde deutlich, dass die geschiedenen Eheleute auf unterschiedlichen Stockwerken im gemeinsamen Haus gewohnt hatten.

Sachverständiger: Angeklagte verhandlungsunfähig

Am ersten Prozesstag hatte der psychiatrische Sachverständige Peter Winckler der Angeklagten bescheinigt, verhandlungsfähig zu sein. Die Pflichtverteidigerin Kristina Müller hatte eine Aussetzung des Verfahrens beantragt, da sie wegen Corona nicht genügend Zeit zur Vorbereitung mit ihrer Mandantin gehabt habe. Diesem Antrag hatte Rechtsanwalt Sean Hörtling, der die Tochter der Angeklagten als Nebenkläger vertritt, widersprochen. Über die Aussetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Verhandlung soll bis 10. August gehen

Der Prozess wird am 4. August fortgesetzt. Dann soll die Tochter des Paares vor Gericht aussagen, ebenso möglicherweise ihr Mann, mit dem sie nach dem Geschehen den Tatort aufgesucht hatte. Der letzte Verhandlungstag ist derzeit auf den 10. August angesetzt.