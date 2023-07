Die Schulferien sind am Mittwochmittag gerade erst wenige Stunden alt, da bilden sich dicke Wolken am Himmel, dann öffnen sich auch schon die Schleusen. Der Regen prasselt vom Himmel, Fahrradfahrer huschen unters nächste Vordach, Passanten suchen Unterschlupf in den umliegenden Geschäften.

Schon in den vergangenen Tagen hatte es am Bodensee immer wieder starke Regenfälle gegeben, auch Gewitter, Sturmböen und Hagel waren gebietsweise dabei. Sieht so also der Hochsommer 2023 aus? Wir haben bei Jürgen Schmidt, Meteorologe bei Wetterkontor, nachgefragt.

Gefühlt war im Juli alles dabei. Wie fiel der Monat aus Sicht der Meteorologen aus?

„Der Monat war insgesamt sommerlich mit sechs Tagen über 30 Grad und zwei über 35 Grad“, sagt Jürgen Schmidt. Der Höchstwert sei am 11. Juli mit 35,7 Grad erzielt worden. So würden die Temperaturen wahrscheinlich dann auch etwas über dem langjährigen Mittelwert liegen, aber nur um wenige Zehntelgrad. Der Juni sei hingegen deutlich zu warm gewesen.

Es gab aber immer wieder starke Regenfälle. Wie viel Liter kamen da runter?

In Friedrichshafen waren es bis Donnerstagmorgen (27. Juli) 109,2 Liter und in Konstanz 85,6 Liter pro Quadratmeter. „Das heißt, wir sind schon nahe an den Mittelwerten für Juli dran“, betont Jürgen Schmidt. Angesichts der aktuellen Vorhersagen werde man diese voraussichtlich noch überschreiten. Zum Vergleich: Im 30-jährigen Mittel (1991-2020) kommt Friedrichshafen auf 120 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, Konstanz auf 96 Liter.

Tritt Starkregen in diesem Jahr besonders häufig auf?

„Nein, dass würde ich so nicht sagen“, sagt der Meteorologe. Vielmehr habe es zwischen Mitte Mai bis etwa 20. Juni eine lange trockene Phase gegeben. In der sei kaum Regen gefallen. „Ab dem 20. Juni ist es auf jeden Fall nasser geworden am Bodensee. Insgesamt waren aber nur die Monate März und April dieses Jahr bisher zu nass. Und wahrscheinlich wird es auch noch der Juli, wenn es in den kommenden Tagen weiter regnet und die Vorhersage so eintreten.“

Ab wann spricht man überhaupt von Starkregen?

Es gibt hier den kurzen kräftigen Starkregen bei Schauern und Gewittern und den lang anhaltenden Dauerregen. „Der Deutsche Wetterdienst hat dazu entsprechende Kriterien aufgestellt“, so Schmidt. Von Starkregen spricht man, wenn innerhalb einer Stunde 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter oder aber 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden fallen. Hier gilt Wetterwarnstufe zwei. Die Stufen drei und vier definieren darüber hinaus heftigen und extrem heftigen Starkregen.

Beim Dauerregen gelten die Schwellenwerte von 25 bis 40 Liter in zwölf Stunden, 30 bis 50 Liter in 24 Stunden, 40 bis 60 Liter in 48 Stunden oder 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter in 72 Stunden. Auch hier gilt Wetterwarnstufe zwei.

Wie lange hält das unbeständige Wetter noch an?

„Leider mindestens noch bis 5./6. August“, erklärt Jürgen Schmidt. Der Sommer mache also weiterhin Pause. „Zwar wird es morgen und am Wochenende von den Temperaturen wieder sommerlich – mit maximal 26 Grad. Es ist aber schwül und so gibt es neben Sonnenschein auch Schauer und Gewitter.“