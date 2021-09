Region – Gemeinsam mit dem Tag des offenen Denkmals findet am kommenden Sonntag, 12. September, der 28. Deutsche Mühlentag statt. Ursprünglich hätte der Tag am Pfingstmontag stattfinden sollen, musste jedoch coronabedingt verschoben werden. Veranstalter ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) zusammen mit ihren Landes- und Regionalverbänden. Zweck des seit 1994 stattfindenden Mühlentages ist, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler zu richten, deren Geschichte über 2000 Jahre zurückreicht.

Die zentrale und offizielle Auftaktveranstaltung des diesjährigen Mühlentages wird von dem Mühlenverein im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen ausgerichtet und findet an der Windmühle Heimsen in Kooperation mit der Windmühle Seelenfeld und der Wassermühle Döhren, Petershagen im Mühlenkreis Minden-Lübbecke statt. In Baden-Württemberg beteiligen sich acht Mühlen: In der Region nimmt die Gaugelmühle in Engen und die Bodensee-Ölmühle in Owingen, im Schwarzwald die Rankmühle in Sankt Märten und die Mönchhof-Sägemühle in Waldachtal, Kreis Freudenstadt, teil.

Mühlen faszinieren

Spricht man über Mühlen, so werden laut der DGM nicht selten alte Sagen und Spukgeschichten hervorgekramt und zum Besten gegeben: „Mühlen waren (und sind manchmal heute noch) geheimnisumwittert, manchmal unheimlich und trotzdem anziehend. Müller und Mühlen gibt es in Märchen und Volksliedern. Als anschauliches Beispiel der Technikgeschichte faszinieren historische Mühlen heute, die mit Muskelkraft, Wind, Wasser oder Dampf angetrieben werden. Besucher können in ihnen dem Weg der Energie von Wasserrad, einer Turbine oder dem Flügelkreuz bis in den Mehlsack mit allen Sinnen folgen und sich vom Geschick der Mühlenbauer und Müller beeindrucken lassen.“

Wie die DGM weiter mitteilt, hat jede Mühle ihre besondere Geschichte. „Nie geht es dabei allein um Technikgeschichte, sondern stets auch um kultur- und sozialgeschichtliche Belange.“ Das mache auch heute noch die Faszination der historischen Müllerei aus. Der Mühlentag sei eine großartige Gelegenheit, eine Mühle zu besuchen und einen Müller zu treffen. Viele Müller organisierten zusätzliche Aktivitäten rund um die Mühle wie Brot und Kuchen mit „Mühlenmehl“ backen, Fahrradtouren, Mühlenmärkte, Ausstellungen, Führungen und Aktivitäten für Kinder. Der Deutsche Mühlentag sei auch interessant für Kinder. „Sie können aus nächster Nähe sehen, wie eine Mühle funktioniert“, so die DGM.

Uwe Schittenhelm vom Landesverband Baden-Württemberg teilte mit, dass der Verband derzeit über 183 Mitglieder zählt. „Das sind natürlich Mitglieder, die nicht alle eine Mühle besitzen, sondern das können auch Mühlenfreunde sein, die sich einbringen.“ Er macht darauf aufmerksam, dass jede Mühle über eine separate Technik verfügt. So gebe es unter anderem Mahl-, Säge, Öl-, Hammer-, Schiffs- oder auch Pferdemühlen. Die Hauptversammlung des baden-württembergischen Verbandes werde am 9. und 10. Oktober in der Mönchhof-Sägemühle stattfinden, zu der auch Gäste nach Anmeldung über die DGM willkommen seien. „Ziel ist es, eine Art Plattform zu bilden, anhand derer man sich untereinander austauscht“, so Schittenhelm.

Auf der Homepage des Vereins gibt es Informationen über knapp 1900 historische bei der DGM gemeldete Mühlen sowie zum Deutschen Mühlentag und zur DGM.

http://www.deutsche-muehlen.de

Die DGM

Seit ihrer Gründung im Jahre 1987 hat sich die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) zu einer bedeutenden Organisation entwickelt, in der Müller, Mühlenbauer, Mühlenforscher und vor allem Interessenten der Mühlen und der Müllerei vereint sind. Mit Sachkenntnis und Engagement sind rund 3500 Mitglieder bestrebt, ihren Teil zur Pflege und Erhaltung von Wind-, Wassermühlen und artverwandter historischer Technik beizutragen. Die organisatorischen Fäden laufen in der DGM als Dachorganisation mit ihrer Geschäftsstelle in Petershagen-Frille im ostwestfälischen Mühlenkreis Minden-Lübbecke zusammen. Die Arbeit der DGM-Mitglieder erfolgt ehrenamtlich. Tausende von Besuchern jeweils zum Deutschen Mühlentag oder zu anderen Anlässen sind für die die Mühlenfreunde Anerkennung und Bestätigung ihrer Mühen.