Friedrichshafen vor 4 Stunden

Dieser Cocktail wurde früher in Zeppelinen serviert – jetzt kehrt er an den See zurück

In der Bar vom Hotel Lukullum bietet Leiter Timo Köhler ein eigens entwickeltes Getränk an. Dieses beruht offenbar auf einem Cocktail, der bereits in den Luftschiffen ausgeschenkt wurde. Das ist die Geschichte dahinter.