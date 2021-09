Das bundesweite Ergebnis der CDU nahm CDU-Direktkandidat Volker Mayer-Lay schweigend und mit erschrockenem Blick zur Kenntnis. Seinen Sieg im Wahlkreis Bodensee feierte er an der Parteibasis lautstark. Wir haben ihn an diesem denkwürdigen Abend begleitet.

Manuel Plösser, Vize-Chef der CDU in Friedrichshafen, stand Volker Mayer-Lay um 18 Uhr bei, als auf dem Fernsehbildschirm die Prognose zur Bundestagswahl aufleuchtete – und die CDU in den Zahlen abstürzte. „In so einem Moment sitze ich