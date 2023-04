Ein Pferd bäumt sich elegant nur wenige Zentimeter vor einem Mann auf: Frédéric Pignon. Er ist Pferdedresseur. Interessierte können demnächst Vorführungen bestaunen, die der Franzose gemeinsam mit seiner Frau Magali Delgado inszeniert. Ende April kommen Pignon und Delgado mit ihrer neuen Show Sueño (spanisch für Traum) für acht Vorstellungen auf den Pferdehof Luppmanns in Amtzell – der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Karten für die Aufführung am 27. April um 20 Uhr.

Das erwartet die Zuschauer

Natürlich gibt es ein Bühnenbild, Musik und Lichteffekte, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Zentrum der Vorstellungen von Frédéric Pignon und Magali Delgado stünden allerdings stets die Pferde und ihre Vertrautheit mit den Dresseuren. „Frédéric Pignon ist quasi der Erfinder der Freiarbeit am Pferd“, sagt Christina Schnell vom Pferdehof Luppmanns dem SÜDKURIER: Der Begriff meint das Abrichten des unberittenen Pferdes.

Bodensee Verändert künstliche Intelligenz unser Bild vom Bodensee? Das könnte Sie auch interessieren

Christina Schnell zeigt sich stolz, dass sie die in Südfrankreich lebenden Pferdetrainer für exklusive Deutschland-Aufführungen der neuen Show Sueño gewinnen konnte. Zwar gebe es Darbietungen mit unberittenen Pferden in den vergangenen Jahren häufiger. „Aber der große Unterschied zu anderen Vorführungen ist, dass man bei Pignon und Delgado merkt, dass auch die Pferde daran Spaß haben“, ist Schnell überzeugt. Berittene Dressur, die sogenannte Hohe Schule, ist aber ebenso Teil der Vorführungen. An acht Terminen zwischen dem 27. April und 7. Mai können sich Pferde-Freunde nun davon überzeugen.



Mit 20 Hengsten und Wallachen, 20 Artisten und Musikern reisen Pignon und Delgado dafür aus Südfrankreich an. In der Reithalle des Pferdehofs Luppmanns finden je Vorstellung 350 Zuschauer Platz. Im regulären Verkauf kostet ein Ticket für Erwachsene 89 Euro. Am 3. Mai können Interessierte darüber hinaus einer Trainingseinheit von Pignon und Delgado beiwohnen. Der Besuch kostet 35 Euro.

So funktioniert die Verlosung

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, melden Sie sich unter Telefon 01379 370 500 15 (50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichen) und nennen das Stichwort „Traum“, ihren Namen und ihre Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 23. April um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch informiert.