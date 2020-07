Seit Christel Techel denken kann, ist sie mit ihrem Papa im Wald unterwegs. Schon als kleines Kind durfte sie ihn begleiten, wenn er auf die Jagd ging. Stundenlang saßen Tochter und Papa zusammen auf dem Hochsitz. „Es war schon damals etwas ganz besonderes für mich, die Tiere zu beobachten und ich habe diese einmaligen Momente sehr genossen“, erzählt die Häflerin.

Techel ist mit der Jagd aufgewachsen

Seit einigen Jahren hat Techel selbst den Jagdschein und zieht alleine los in die Wälder im Bodenseekreis. An die Erinnerungen von früher denkt die junge Frau gerne zurück. „Ich bin mit der Jagd und allen ihren Facetten aufgewachsen und meine Passion ist bis heute ungebremst.“ Wenn Techel ihren Vater an seinem Wohnort in Tübingen besucht, zieht es die beiden noch heute gemeinsam in den Wald.

Christel Techel ist eine von nur 40 Frauen des Kreisvereins Badische Jäger Überlingen. Doch das stört die 33-Jährige nicht. „Manche schauen etwas komisch, wenn ich erzähle, dass ich Jägerin bin“, sagt sie und schmunzelt. Doch das mache Techel nichts aus. Denn sie steht komplett hinter ihrer Leidenschaft.

Badische Jäger Zum Kreisverein Badische Jäger Überlingen gehören derzeit 585 Mitglieder. Davon sind 40 weiblich. „Die Tendenz der weiblichen Mitglieder ist steigend, insbesondere in den vergangenen fünf Jahren“, sagt Kreisjägermeister Hartmut Kohler. Er freut sich, dass sich immer mehr Frauen im Verein engagieren. „Sie haben mittlerweile wichtige Aufgaben übernommen, etwa als Leiterin der Hundeschule oder Ausbildungsreferentin an der Jagdschule.“

„Das Jagen ist mein Hobby und ich freue mich über jeden Tag, den ich auf dem Ansitz verbringen kann.“ Immer wieder sei sie aufs Neue fasziniert, wie sensibel das Ökosystem im Detail aufeinander abgestimmt ist. „Man bekommt einzigartige Eindrücke von Tieren und der Umwelt.“

Nicht nur das Schießen gehört zu den Aufgaben einer Jägerin: Christel Techel bei der Kitzrettung. | Bild: Privat

Dennoch ist Techel froh, dass sie als Frau von den männlichen Jägern unterstützt wird. „Ein totes Wildschwein kann ich einfach nicht alleine tragen, weil es zu schwer ist. Da brauche ich Hilfe und bin froh, dass mir die Männer immer zur Seite stehen“, sagt sie.

Wieso es nur so wenige Frauen mit Jagdschein gibt, hat für Techel mehrere Gründe: Zum einen sei es die Handhabung des Gewehrs, zum anderen der Aspekt Familie. „Ich denke, viele Frauen haben eine Hemmschwelle im Umgang mit Waffen. Dazu sind Lebensabschnitte mit Familie und Kindern schwierig mit der Jagd zu vereinbaren“, vermutet die Häflerin. Denn die Jagd beanspruche viel Zeit.

„Der Puls geht hoch, das Herz bleibt im Hals stehen“

Dass das Jagen ein zeitintensives Hobby ist, hat auch Heidi Waschow-Müller in den vergangenen Jahren gelernt. Die leidenschaftliche Jägerin kommt aus Immenstaad und ist in ihrer Freizeit in den Wäldern rund um Baitenhausen unterwegs. Waschow-Müller erinnert sich noch genau an ihren ersten Schuss: „Der Puls geht hoch, das Herz bleibt im Hals stehen und die Hände schwitzen. Ich war richtig aufgeregt, immerhin wusste ich, dass ich nun ein Tier töten werde.“

Heidi Waschow-Müller verbringt ihre Zeit am liebsten im Wald. „Ich versuche, zwei bis drei Mal in der Woche hier zu sein“, erzählt sie. | Bild: Mona Lippisch

Die 51-Jährige hat 2016 den Jagdschein gemacht. Seitdem geht sie mindestens zwei Mal in der Woche in den Wald. Dann freut sie sich auf die Ruhe und die Tiere. „Es gibt so unglaublich viel zu entdecken und zu beobachten“, erzählt Waschow-Müller. Denn zur Jagd gehöre nicht nur das Schießen, was viele Außenstehende oft annehmen würden.

Über Heidi Waschow-Müller Heidi Waschow-Müller ist Physiotherapeutin und Heilpraktikerin. Die 51-Jährige wohnt in Immenstaad und arbeitet als Physiotherapeutin sowie Heilpraktikerin. Seit 2016 hat Waschow-Müller den Jagdschein. Sie hat die Prüfung gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Sohn gemacht. „Ich wollte wissen, wo das Fleisch herkommt, das auf meinem Teller liegt“, begründet sie ihre Entscheidung.

So ist Waschow-Müller als Jägerin etwa für die Revierpflege und das Beobachten des Wildbestands zuständig. „In meiner Ausbildung zur Jägerin habe ich unglaublich viel über das Ökosystem Wald gelernt. Und darüber, dass die Menschen immer mehr in dieses Ökosystem eingreifen“, erzählt sie.

Diese Aufgaben haben Jäger Die Aufgaben von den Jägern im Bodenseekreis sind vielfältig, wie Christel Techel erklärt: Erhaltung der Natur- und Lebensräume von Wildtieren; artgerechte Regulierung des Wildbestands nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit; Maßnahmen zur Verhinderung von Wildunfällen und Wildschäden umsetzen; Zusammenarbeit mit Landwirten, beispielsweise bei der Kitzrettung von Feldern; Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit in der Bevölkerung.

So würden mittlerweile etwa Mountainbiker vermehrt durch das Unterholz fahren und damit viele Wildtiere stören. „Wer zu normalen Uhrzeiten auf den Wegen im Wald unterwegs ist, der macht nichts falsch. Aber man sollte darauf achten, dass man die Wege nicht verlässt und – gerade in der Jagdsaison – die Dämmerung meidet.“

„Viele konnten nicht glauben, dass ich einen Jagdschein mache“

Wenn Waschow-Müller auf ihre Anfangszeit als Jägerin zurückblickt, sind ihr einige Kommentare im Freundes- und Bekanntenkreis in Erinnerung geblieben. „Viele kamen auf mich zu und konnten gar nicht glauben, dass ich einen Jagdschein mache“, sagt sie und lacht.

Dabei werde das Jagen immer beliebter – sowohl bei Männern als auch bei Frauen. „Bei uns gibt es recht viel Nachwuchs und es gibt auch immer mehr Frauen, die sich heutzutage einiges mehr zutrauen und eher mal zum Gewehr greifen als früher. Das Selbstbewusstsein der Frauen ist gestiegen.“

Beim Schießen braucht es Konzentration, keine Kraft

Die 51-Jährige ist sich sicher: An der Waffe sind Frau und Mann ebenbürtig, denn dafür brauche es nur Konzentration und keine Kraft. Sie sagt aber auch, dass es für Jägerinnen durchaus Nachteile gibt, etwa die handwerkliche Begabung. „Wenn wir einen Hochsitz reparieren müssen, dann sind wir meistens auf die Männer angewiesen. Es gibt wenige Frauen, die wirklich mit anpacken.“

Es fehlt nur noch eines: der eigene Jagdhund

Waschow-Müller selbst versuche, so gut es geht zu helfen – auch bei handwerklichen Arbeiten. Damit sie in Zukunft noch mehr Zeit im Wald verbringen kann, habe sie sich vorgenommen, beruflich etwas kürzer zu treten. „Und dann kommt auch irgendwann mein eigener Jagdhund“, freut sich die Immenstaaderin.