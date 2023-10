Sommerliche Temperaturen, kaum Niederschlag und viel Sonne – im Oktober purzelten die Rekorde. „Es war seit Messbeginn der Station am Bodensee der wärmste Oktober, den wir gemessen haben“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor. Doch mittlerweile ist der Herbst endgültig da: Regen, feuchte Luft und milde Temperaturen. Mild – das ist das Stichwort für das Wetter im November, sagt Schmidt. „Denn so wird es wohl bleiben.“

Nur wenige Tage mit kalten Temperaturen

Der November beginnt mit wechselhaftem Wetter. „Es wird in der kommenden Woche trockene Phasen geben, es ist aber immer wieder mit Regen zu rechnen.“ Wirklich kalt soll es aber nicht werden. Schmidt rechnet im Bodenseekreis mit Temperaturen tagsüber um die 15 Grad. Nachts gingen sie auf fünf Grad runter, Frostgefahr herrsche nicht. So soll es nach jetzigem Stand in der zweiten November-Woche weitergehen. „Es gibt vereinzelte Tage mit kälteren Temperaturen, mit einem Wintereinbruch ist aber nicht zu rechnen“, sagt er.

Jürgen Schmidt, Meteorologe vom Wetter-Dienstleister Wetterkontor. | Bild: Wetterkontor

Schmidt geht davon aus, dass die Monate November bis Februar deutlich milder und feuchter werden als im Vergleichszeitraum zwischen 1991 und 2020. „Wir haben momentan hohe Wassertemperaturen im Ost-Atlantik und in der Nordsee“, erklärt er. Die Luft oberhalb der dortigen Wassermassen erwärme sich und nehme mehr Feuchtigkeit auf als sonst. Wenn sie sich in mitteleuropäische Regionen wie an den Bodensee bewege, könne sie für feuchtwarmes Wetter und Niederschlag sorgen.

Letzte Gelegenheit für ein Bad im See

Zwar werden im November keine Schneeballschlachten oder Schlittenfahrten möglich sein. Den milden Temperaturen sei aber dennoch etwas Positives abzugewinnen, meint der Meteorologe. „Man spart Heizkosten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Außerdem müsse man noch nicht die Daunenjacken aus dem Schrank holen und könne die Handschuhe noch in der Schublade lassen.

Und wer hartgesotten ist und sich noch ein letztes Mal in diesem Jahr in den See wagen will, kann dies tun: „Die Wassertemperatur vom Bodensee liegt aktuell bei 15 Grad“, so Schmidt.