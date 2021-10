Der frisch gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Bodensee, Volker Mayer-Lay, nahm am 26. Oktober an seiner ersten Parlamentssitzung teil. Seine Eindrücke sind von Ehrfurcht vor dem Hohen Haus geprägt. Ein Selfie zeigt ihn unterm Bundesadler. Beim Tischkicker lernte er weitere Politpromis kennen.

Plötzlich klingt es wie auf dem Schulhof. Erst ein Gong, dann eine Lautsprecher-Durchsage, mit der die Bundestagsabgeordneten in ihren Büros aufgefordert werden, zurück in den Plenarsaal zu kommen. „Die unterbrochene Sitzung wird in zehn