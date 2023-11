Wie widerstandsfähig ist der Bodensee? Das haben Forscher in den vergangenen fünfeinhalb Jahren für das Projekt Seewandel untersucht. Dabei zeigte sich: Der aktuelle Wandel ist tiefgreifend – mit voraussichtlich weitreichenden Folgen.

Piet Spaak hat das Seewandel-Projekt geleitet und ist künftig auch für die Untersuchungen zum Projekt Seewandel-Klima verantwortlich. | Bild: Simon Conrads

Projektleiter Piet Spaak geht davon aus, „dass sich das Ökosystem Bodensee infolge von Klimawandel und invasiven Arten wie Quagga-Muschel und Stichling in Zukunft stärker verändern wird, als dies in den letzten Jahrzehnten der Fall war“.

Projekt Seewandel geht weiter

Um den Einfluss des Klimawandels und die Folgen von invasiven Arten auf das Gewässer noch genauer unter die Lupe zu nehmen, starten im kommenden Jahr weitere Untersuchungen und bauen auf die bisherigen Ergebnisse auf. „Die Mittel für das Projekt Seewandel-Klima sind vor Kurzem bewilligt worden“, erklärt Piet Spaak auf Anfrage und fügt hinzu: „Seewandel geht also weiter.“

Bodensee Ist die Quagga-Muschel überhaupt noch aufzuhalten? Das könnte Sie auch interessieren

Während in den vergangenen fünfeinhalb Jahren die Einflüsse und Stressfaktoren auf den Bodensee in 13 Teilprojekten umfassend untersucht und verschiedenste Forschungsmethoden angewendet wurden, wird der Fokus bei Seewandel-Klima nun enger gefasst. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Einfluss des Klimawandels und der gebietsfremden Arten auf den See. „Wir arbeiten dafür mit den neuesten Klimamodellen und wollen herausarbeiten, was uns in den kommenden zehn bis 20 Jahren erwartet“, so Spaak.

Fünf Millionen Euro wurden bewilligt

Mit dabei sind erneut Institutionen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Das Projektziel sei ausgearbeitet, das Budget von fünf Millionen Euro wurde bewilligt, jetzt geht es an die Umsetzung. „Da stehen wir noch ganz am Anfang, die Mittel wurden gerade erst zugesagt, jetzt müssen wir den rechtlichen Rahmen schaffen, Verträge abschließen und vieles mehr“, sagt Piet Spaak. Die Projektschritte lassen sich in den kommenden Monaten auf der Seewandel-Homepage verfolgen, kündigt er an. Das Projekt ist für eine Laufzeit von 2024 bis 2026 angesetzt.