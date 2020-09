Johannes Bentele freut sich jeden Tag an seinem im März angelegten Weiher. Zur Zeit liegt ein Schlauchboot darin, für die Kinder. Vor allem aber bedeutet der Weiher für ihn etwas Sicherheit bei Wetterextremen. „Mit dem Wasser könnten wir drei Frostnächte lang alle Felder schützen. Bei Trockenheit reicht es für zwei bis drei Monate“, sagt er.

Johannes Bentele hat einen Wasserspeicher angelegt. | Bild: Corinna Raupach

14 000 Kubikmeter fasst der künstlicher Weiher, er speist sich aus dem Rappertsweiler Bach. Ein 245 Meter langer Damm hält das Wasser zurück – vorausgesetzt, es ist genug da: „Wir dürfen das Wasser nur nach Starkregen entnehmen, das ist genau vom Landratsamt festgelegt.“

14 000 Kubikmeter Wasser fasst der Speicher in Wellmutsweiler. | Bild: Corinna Raupach

Johannes Bentele und sein Vater Peter Bentele bewirtschaften auf ihrem Biohof in Wellmutsweiler 15 Hektar Apfel- und sieben Hektar Hopfenplantagen. „Durch den Blütenfrost im Frühjahr 2017 ist ein Großteil der Ernte ausgefallen. Der einzig wirksame Schutz dagegen ist die Frostberegnung. Da haben wir zum ersten Mal über einen eigenen Wasserspeicher nachgedacht“, sagt Peter Bentele. Als im Sommer darauf kaum Regen fiel, beschlossen sie, das Projekt anzugehen. „Wir werden in Zukunft häufiger mit solchen Extremwetterlagen zu tun haben“, vermutet er.

Der Bodensee als Trinkwasserspeicher Vier bis fünf Millionen Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee. Darunter sind nicht nur Anrainer, sondern Gemeinden der Schwäbischen Alb und im Großtraum Stuttgart. Dafür wird das Wasser in 45 bis 60 Metern Tiefe aus dem See gepumpt. Gegenwärtig beträgt die Entnahme von Rohwasser aus dem Bodensee für die Trinkwassernutzung etwa 1,5 Prozent der Zuflussmenge, sodass dadurch keine bedeutenden Auswirkungen auf den See erkennbar sind. In Friedrichshafen fließen täglich zwischen 12 000 und 14 000 Kubikmeter Wasser durch die Leitungen, rund 120 Liter verbraucht eine Person am Tag.

Noch gibt es trotz heißer Sommer und geringer Niederschläge am Bodensee keine Versorgungsprobleme mit Trinkwasser. Dafür sorgt vor allem der See selbst. Obwohl zwischen vier und fünf Millionen Menschen ihr Wasser daraus beziehen, beträgt die Entnahme von Rohwasser lediglich rund 1,5 Prozent der Zuflussmenge und ist damit geringer als die Menge, die im gleichen Zeitraum verdunstet.

Der Bodensee ist ein Trinkwasserreservoir für über vier Millionen Menschen. | Bild: Corinna Raupach

„Leer trinken kann man den Bodensee nicht. Alles, was wir für Haushalte entnehmen, kommt nach einem Zwischenstopp in der Kläranlage auch wieder im See an“, erläutert Stephan Senftleben vom Stadtwerk am See. Für das Wassermanagement der Zukunft vernetzten sich immer mehr Wasserversorger, um sich im Bedarfsfall auszuhelfen.

Trinkwasser im Bodenseekreis Zwei Drittel der im Kreis verbrauchten Menge wird dem Bodensee entnommen, ein Drittel dem Grundwasser. Friedrichshafen – mit Ausnahme von Ettenkirch – und Meersburg bekommen zum Beispiel 100 Prozent Bodenseewasser. Überlingens Trinkwasser stammt zum Teil aus dem Bodensee, zum Teil aus Quellen oder Brunnen und das Wasser im Deggenhausertal wird aus Brunnen gepumpt. Das Stadtwerk am See, gemeindeeigene Wasserwerke und diverse Zweckverbände übernehmen die Versorgung.

Im Durchschnitt fördert das Seewasserwerk beim Friedrichshafener Strandbad täglich zwischen 12 000 und 14 000 Kubikmeter Wasser. | Bild: Stadtwerk Am See

Nutzerkonflikte zwischen Naturschutz, Trinkwasserversorgung, Landwirtschaft und Industrie, wie sie deutschlandweit von Experten befürchtet werden, zeichnen sich nach Angaben des Landratsamts nicht ab. „Für die verschiedenen Nutzungen gibt es Gesetze und Vorgaben, wobei das Trinkwasser immer Priorität hat“, erklärt Pressesprecher Robert Schwarz.

Trinkwasserqualität Das Rohwasser aus dem Bodensee entspricht bereits den gesetzlichen Vorgaben für Trinkwasserqualität. Trotzdem wird es in den Wasserwerken mit Ozon desinfiziert und durch Sand- und Aktivekohlefilter weiter gereinigt. Studien der Stiftung Warentest oder des Umweltbundesamts belegen immer wieder: Das Trinkwasser aus dem Wasserhahn entspricht hohen Qualitätsstandards. Bei der Hälfte der 32 von Stiftung Warentest geprüften stillen Mineralwasser aus Plastikflaschen wurden dagegen Keime oder kritische Stoffe aus Landwirtschaft oder Industrie festgestellt.

In der Landwirtschaft gebe es seit Längerem Überlegungen, wie Reserven für Zeiten mit hohem Wasserbedarf gesichert werden können. Sowohl Regen- und Überschussbecken wie in Wellmutsweiler als auch Pumpleitungen aus dem Bodensee würden diskutiert. „Ein größeres Konzept oder einheitliches Herangehen gibt es aber bisher nicht.“

Schon das Rohwasser aus dem Bodensee hat Trinkwasserqualität. | Bild: Corinna Raupach

Das Seenforschungsinstitut in Langenargen befasst sich unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Bodensee und weitere Seen in Baden-Württemberg. Es rechnet nicht damit, dass die Trinkwasserversorgung aus dem Bodensee auf Dauer durch den Klimawandel gefährdet ist. Wohl aber könne die Rohwasseraufbereitung aufwendiger werden.

Forschung zum Bodensee Wegen seiner Bedeutung als Trinkwasserreservoir wird die Gewässerqualität im Rahmen eines Monitoring-Programms routinemäßig überwacht. Die Folgen des Klimawandels für den Bodensee sind Gegenstand vielfältiger Forschungsprogramme. Das länderübergreifende „KliWa – Klimaveränderung und Wasserwirtschaft“ wertet umfangreiche Langzeitdaten zum Bodensee aus, betrachtet das Zirkulations- und Stoffaustauschverhalten und untersucht Auswirkungen von veränderten meteorologischen Verhältnissen. Das Interreg-Projekt „KlimBo – Klimawandel am Bodensee“ analysierte mögliche Folgen für See aufgrund klimatischer Veränderungen. Im interdisziplinären Forschungsprojekt „Seewandel Leben im Bodensee – gestern, heute und morgen“ untersuchen acht Institute, welche Bedeutung Nährstoffrückgang, Klimawandel, Neobiota und andere Stressfaktoren für den See haben.

So zeichne sich bereits ab, dass die Sauerstoffversorgung in tieferen Schichten abnimmt, wenn durch wärmere Winter die Durchmischung der Wasserschichten nicht mehr gewährleistet ist. „Menschengemachte Belastungen der Gewässer müssen minimiert werden, um die natürliche Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit des Ökosystems zu erhalten beziehungsweise zu stärken“, rät Bernd Wahl vom Seenforschungsinstitut. Wichtig sei zudem, die mit dem Klimawandel einhergehenden Veränderungen zu beobachten und zu verstehen.

Masterplan Um den Einschränkungen der Wasserversorgung durch den Klimawandel zu begegnen, erstellt das Land Baden-Württemberg einen Masterplan. Bis 2024 werden Daten zu Versorgungsstruktur und Prognosen zur Entwicklung der Wasserreserven und des Trinkwasserbedarfs zusammengestellt. Für Kommunen und Wasserversorger sollen Maßnahmenvorschläge und Handlungsempfehlungen für ein optimales Wassermanagement entwickelt werden. Erst wenn dieser vorliegt, wären die Auswirkungen einer eventuellen Ausweitung der Trinkwasserentnahme aus dem Bodensee absehbar.

Johannes und Peter Bentele rechnen damit, dass einige Landwirte ihrer Strategie zur Bewältigung extremer Wetterlagen folgen werden. Einige Anfragen zu ihrem Weiher hätten sie schon erhalten.