Bodensee vor 2 Stunden

Den Stromanbieter wechseln in nur fünf Minuten. Klappt das?

Viele Stromanbieter werben mit einem blitzschnellen Wechsel. Funktioniert der Wechsel vom Grundversorger Stadtwerk am See zu einem günstigeren Anbieter wirklich so reibungslos? Der SÜDKURIER hat es ausprobiert.