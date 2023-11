Die Regenmengen der vergangenen Tage haben Folgen: Im Bodenseekreis sind Kräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und Straßenmeistereien im Dauereinsatz. Bereits am Dienstag drohte ein Damm in Appenweiler (Friedrichshafen) zu brechen. Der anhaltende Regen in der Nacht zum Mittwoch sorgte dann für weitere Schwierigkeiten.

Wir berichten weiter aktuell.

Aktuell sinken die Pegel der Zuflüsse schon wieder, wie unsere Karten zeigen:

Sipplingen/Ludwigshafen

Wegen eines Erdrutschs ist die B31-alt zwischen Sipplingen und Ludwigshafen nach wie vor in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Polizei auf Anfrage erklärt, waren gestern Abend Erde sowie Teile von Bäumen auf der Straße gelandet und hatten die Straße blockiert. Eine Autofahrerin war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Wagen dagegen geprallt. Sie blieb unverletzt. Die Fahrbahn sowie der Fahrradweg entlang der B31-alt sind weiterhin gesperrt. Ein Geologe soll heute Vormittag vor Ort sein und sich ein Bild von der Lage machen. Auch die Bahnstrecke sollte nach Angaben der Polizei noch am Dienstagabend begutachtet werden.

Die erste Einschätzung der Experten vor Ort: Die Straße kann bald wieder geöffnet werden, offenbar handelte es sich nur um einen einzelnen Baum und nicht um einen Erdrutsch größeren Ausmaßes. Noch im Lauf des Vormittags soll die Straße nach Absprache zwischen geologischen Landesamt, Feuerwehr und Straßenmeisterei wieder geöffnet werden. Der Radweg bleibe bis Donnerstag gesperrt. Aktuell bestehe keine Gefahr eines akuten Hangrutsches – am Dienstagabend, als der Baum auf die Straße stürzte, war die Lage zu unübersichtlich.

Stetten

Der viele Regen bringt in fließenden Gewässern eine Menge Laub und Gestrüpp mit sich. Das wurde in Stetten zum Verhängnis, wie die Feuerwehr mitteilt. Unter der Bundesstraße 33 (Höhe Hauptstraße 30) verstopfte am östlichen Ortsausgang von Stetten (Bodenseekreis) der Durchlauf, Fachleute nennen das eine Verklausung. Der Regen sorgte für einen starken Anstieg des Wasserspiegels nördlich der Bundesstraße und überschwemmte ein landwirtschaftliches Gebäude und große Teile einer Obstplantage auf rund 4000 Quadratmetern. Neben der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr alarmiert.

Eine Überflutung bringt Gefahren mit sich. In diesem Fall sorgten sich die Einsatzkräfte um eine Photovoltaik-Anlage an einer Scheune, die bei Hochwasserkontakt einen großflächigen Stromnetzausfall hätte verursachen können. Die Freiwillige Feuerwehr Stetten unter der Einsatzleitung von Kommandant Dagobert Heß setzte deswegen auf starke Kräfte, die mit Pumpen den Wasserspiegel der überschwemmten Fläche senken sollten. Hierzu wurde neben der überörtlichen Führungsgruppe des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Meersburg und Überlingen alarmiert, die mit mehreren leistungsstarken Schmutzwasserpumpen anrückten. Insgesamt waren 55 Feuerwehrleute an der Einsatzstelle tätig und kämpften darum, den Wasserspiegel nicht weiter ansteigen zu lassen. Das nördlich der Bundesstraße abgepumpte Wasser wurde mit Schläuchen über die Fahrbahn in den nach Süden ablaufenden Dysenbach kontrolliert abgeleitet. Hierzu war die B33 zwischen Stetten und Ittendorf für etwa drei Stunden voll gesperrt. Am Abend konnte eine an den Einsatzmaßnahmen beteiligte Spezialfirma die Verstopfung in der Kanalisation mit einer Hochdruckfräse auflösen. Sofort ergoss sich ein starker Wasserstrom in den Graben des Dysenbach und ließ diesen vor einem Gartenfachmarkt über die Ufer treten. Die Feuerwehr brachte bereitgestellte Sandsäcke aus und konnte das Eindringen von Wasser in den Gartenmarkt mit Tauchpumpen erfolgreich verhindern.

Friedrichshafen

Im Friedrichshafener Hinterland, in einem kleinen Weiler bei Ettenkirch, laufen die Arbeiten des Technischen Hilfswerks am Appenweiler auf Hochtouren. Die akute Hochwassergefahr scheint aber gebannt. Mithilfe von Pumpen wird das Wasser über dutzende Schläuche rückgeführt. Im Einsatz sind aktuell verschiedene Ortsgruppen des THW.

Einige Häuser, unter anderem die alte Mühle Appenweiler, wurden nach dem Starkregen evakuiert, weil der Appenweiler – ein künstlich erschaffener Weiher – drohte, überzulaufen. Nach ersten Erkenntnissen waren auch Biber am Werk, die sich bereits vor vielen Jahren hier eingenistet haben. Im Moment gibt es eine Einsatzbesprechung, erst dann ist klar, wie es weitergeht.

Das Technische Hilfswerk war am Dienstag gegen 13.30 Uhr alarmiert worden, um einen Dammbruch zu verhindern. Unterhalb des Weihers verläuft eine Straße mit mehren Wohnhäusern und Höfen. Vier Häuser auf dem abschüssigen Gelände wurden vorsorglich evakuiert. Die Bewohner konnten (Stand Mittwochvormittag) bislang noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Aktuell sind noch 25 Helfer des Technischen Hilfswerks im Einsatz, in der Spitze waren 46 Kräfte der Ortsgruppen Friedrichshafen, Überlingen, Konstanz und Riedlingen im Einsatz. Zudem wurde eine Hochleistungspumpe aus dem Kreis Konstanz angefordert. Die Pumpen sollen noch bis mindestens morgen am Weiher eingesetzt werden.

Bermatingen

In Bermatingen wurde die Feuerwehr am Dienstagabend alarmiert: An der K 7749 Bermatingen Richtung Autenweiler war ein Baum umgestürzt, auch hier war es zu einem Erdrutsch gekommen, teilen die Einsatzkräfte mit. Die Straße ist aktuell noch gesperrt.