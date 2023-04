Sigrid Messer erzählt von einem Jugendlichen, dessen Vater mit einer neuen Frau durchgebrannt ist und dessen Mutter selbst Drogenprobleme hatte. Ohne Kontrolle und Grenzen rutscht er ab. Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung – der junge Mann habe einiges auf dem Kerbholz gehabt. Aber er habe das Gesprächsangebot der Polizei angenommen und sich gebessert. „Da bin ich immer wieder begeistert“, sagt Messer.

Messer ist Kriminalkommissarin und ihr Ziel ist es, jugendlichen Straftätern klar zu machen, was sie falsch machen – und ihnen auf den rechten Weg zu helfen. Von der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen aus koordiniert Messer das Präventions- und Interventionsprogramm Jugit für das Polizeipräsidium Ravensburg. Jugit steht für jugendliche Intensivtäter.

Jugendkriminalität Ende März legte das Polizeipräsidium Ravensburg die Kriminalstatistik 2022 vor. Darin ist eine deutliche Zunahme von Jugendkriminalität angezeigt, die bundesweit festzustellen war. 2021 wurden im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg 2501 Tatverdächtige unter 21 registriert. 2022 hingegen 3038. „Der Anstieg bei den Tatverdächtigen U21 korreliert mutmaßlich mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen“, heißt es dazu in der Kriminalstatistik. Dabei liegt die Zahl etwa auf dem Niveau von 2013. Bei unter 18-Jährigen war dabei Ladendiebstahl die meistverzeichnete Straftat, wobei auch Körperverletzung, Sachbeschädigung und Rauschgiftdelikte eine große Rolle spielen. Laut der Kriminalstatistik waren zum Ende des Jahres 37 Jugendliche Intensivtäter und 31 Schwellentäter, einer Vorstufe zum Jugit, im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg erfasst.

Wann wird ein Jugendlicher zum Intensivtäter?

Die Straftaten von straffälligen Jugendlichen landen in den lokalen Polizeiposten bei Jugendsachbearbeitern, erklärt Alexander Dürr, der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen. Gemeinsam mit Sigrid Messer erklärt er dem SÜDKURIER, was hinter dem Programm Jugit steckt.

Dank des sogenannten Wohnortprinzips sei ein Jugendsachbearbeiter mit den Straftaten eines Jugendlichen beschäftigt – auch wenn sie an unterschiedlichen Orten begangen werden. Die Jugendsachbearbeiter vernehmen die Jugendlichen, führen Gespräche mit den Eltern und haben so eine gute Übersicht.

„Es geht darum, die Leute im Blick zu haben, was die anstellen, und was dahintersteckt“, erklärt Dürr. Der Jugendsachbearbeiter solle überlegen, ob es sich bei den Straftaten um normale jugendliche Verfehlungen handelt oder ob der Jugendliche abzudriften droht. Sigrid Messer war früher selbst Jugendsachbearbeiterin, heute kümmert sie sich um die Zusammenarbeit zwischen den Jugendsachbearbeitern und anderen involvierten Behörden.

Als jugendliche Intensivtäter werden junge Menschen zwischen 14 und 17 Jahren dann eingestuft, wenn sie mehr als 20 Straftaten oder fünf Gewaltdelikte begangen haben. 97 Prozent der jugendlichen Straftäter beschreibt Sigrid Messer als unproblematisch, da könne man die Straftaten als Teil des Erwachsenwerdens begreifen. „Wir reden hier von drei Prozent, die uns intensiv beschäftigen“, sagt die Kriminalkommissarin.



Die Täter werden nach der Aufnahme in das Programm benachrichtigt, dass sie nun unter besonderer Beobachtung stehen: von der Polizei, vom Jugendamt und der Staatsanwaltschaft. Die Behörden tauschen sich über zu ergreifende Maßnahmen aus und arbeiten enger zusammen. „Erziehung vor Strafe“ lautet dabei das Motto.

„Unterstützungsangebote auf der einen Seite, aber Konsequenzen auf der anderen Seite, das versuchen wir auszutarieren“, sagt Alexander Dürr. Bei Jugit versuche man die Gerichtsprozesse zu priorisieren, sodass die Jugendlichen zeitnah mit Konsequenzen wie Arresten oder Arbeitsstunden konfrontiert würden.

Hierzu stehen Polizei und Jugendamt mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt, um über ein angemessenes Strafmaß vor Gericht zu beraten. Zusätzlich werden den Straftätern von der Polizei Gespräche angeboten und vom Jugendamt freiwillige Angebote gemacht, beispielsweise Sucht- und Aggressionstherapien. „Das Ziel ist nie Haft. Das Ziel ist, dass die Jungs und Mädels die Kurve kriegen“, sagt Messer.

Die Täter wollen oft Grenzen

Sie sei keine Sozialarbeiterin, sagt die Kriminalkommissarin. Vielmehr zeige sie den jungen Menschen in Gesprächen auf, was ihnen droht, wenn sie ihr Verhalten nicht ändern. „Die hören nicht unbedingt nette Sachen von mir.“ Dennoch suchten einige Täter immer wieder den Kontakt zu ihr, suchten eine Ansprechpartnerin. „Die möchten eigentlich, dass eine Grenze gesetzt wird“, meint Messer. Eine Grenze, die die Eltern manchmal nicht setzen können – oder wollen. „Ich denke mir immer: Ich war ja auch mal jung und habe nicht auf meine Eltern gehört.“ Da könne es gut sein, dass die Jugendlichen eher auf die Warnungen von Außenstehenden, also der Polizei oder des Jugendamts reagieren.

Die jugendlichen Straftäter kämen aus sehr unterschiedlichen Milieus, berichten Dürr und Messer. Es gebe häufig Fälle, bei denen die Jugendlichen zuhause alles bekämen – außer Aufmerksamkeit, die sie sich dann durch die Straftaten sichern wollten.

Sigrid Messer berichtet von einem Fall, den sie kürzlich begleitet hat. Ein Jugendlicher, den sie als Kopf einer Gruppe bezeichnet, der seine Freunde bei Straftaten mitgezogen habe. Das Jugendamt habe relativ schnell eingegriffen, der Jugendliche sei zunächst mit Arbeitsstunden und anschließend einem Wochenendarrest abgestraft worden. „Dann hat er plötzlich die Schule besucht, hat eine Ausbildung gemacht, das dachte ich nicht, dass er das durchzieht.“ Nach Absitzen seines Arrests sei der Jugendliche nicht mehr auffällig geworden – ebenso wenig die Mitglieder seiner Gruppe. Messer: „Das ist eigentlich das Ziel, dass alle draus lernen.“

Wann kriegt ein Jugendlicher die Kurve?

Wenn ein jugendliche Intensivtäter innerhalb mehrerer Monate keine neuen Straftaten begeht, scheidet er aus dem Programm wieder aus. Und manche schaffen nachhaltig die Kehrtwende, berichtet Sigrid Messer. Ein Jugendlicher, der sie früher in Ravensburg viel beschäftigte, sei heute selbst Sozialarbeiter. „Das fand ich toll: Dass der sich gesagt hat, das war eine Zeit, die ist nicht gut gelaufen und ich will jetzt anderen erklären, wie es besser laufen kann.“