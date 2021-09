Ravensburg vor 3 Stunden

Das Wahlrecht gilt auch hinter Gittern. Doch wie wird im Gefängnis gewählt?

Auch Insassen einer Justizvollzugsanstalt dürfen an der Bundestagswahl teilnehmen. Der Besuch im Wahllokal ist für die Gefangenen jedoch ausgeschlossen. Dennoch können Wahlrecht und Wahlgeheimnis im Gefängnis garantiert werden – ein Blick in die Justizvollzugsanstalt in Ravensburg.