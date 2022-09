In sechs Messehallen, auf dem Freigelände, dem Messe-See und dem Bodensee steht bei der Interboot in diesem Jahr das persönliche Erlebnis im Vordergrund. Nach zweijährigen Corona-Kapriolen stellt die Wassersport-Ausstellung vom 17. bis 25. September neben Branchen-Neuheiten wieder zahlreiche Mitmachangebote in den Fokus, teilt die Messe in einem Pressetext mit.

Vom Verbrennungsmotor zum E-Boot

Zu sehen sei etwa, wie sich ein Boot mit Verbrennungsmotor in ein reichweitenstarkes E-Boot verwandelt oder wie der Atlantik rudernd mit purer Muskelkraft überquert werden soll, betonte Messe-Chef Klaus Wellmann im Rahmen der Interboot-Pressekonferenz.

Bodensee Auf die Boards, fertig, los! Das steckt hinter der SUP-Team-Challange bei der Interboot Das könnte Sie auch interessieren

Erwartet werden bei der Interboot 348 Aussteller und Firmen. Außerdem gibt es zahlreiche Premieren, zwei Testbecken, den Messe- und natürlich den Bodensee: Das garantiere nahezu unendlich viel Information und Spaß für alle Wassersport-Fans und solche, die es werden wollen, verdeutlicht Interboot-Projektleiter Felix Klarmann.

In der Green Area (Halle B3) rücken nachhaltige Ideen und Produkte in den Fokus. Hier steht auch ein Boot, das nach einem ökologischen Facelift statt einem Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Ohne größere Umbauarbeiten können so Segel- und Motorboote elektrifiziert werden. Kein Lärm, kein Geruch und keine Emissionen, dafür reichlich Power, große Reichweite und echte Freiheit auf vielen Gewässern, versprechen die Anbieter.

Beim härtesten Ruderrennen der Welt dabei

Überzeugt und voller Willenskraft ist Martin Stengele. Der 51-jährige Sport- und Mental Coach aus Stuttgart ist fest entschlossen, in zwei Jahren bei der Atlantic Challenge 2024 teilzunehmen. Dieser Wettbewerb gilt als eines der härtesten Ruderrennen der Welt, bei dem die Teilnehmenden in 30 bis 90 Tagen die Ozean-Strecke von La Gomera nach Antigua zurücklegen.

Öffnungszeiten und Tickets

Die Interboot findet vom 17. bis 25. September statt. Sie ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 22. September, findet parallel die Tauchmesse Interdive statt. Tickets sind online und an den Kassen vor Ort erhältlich. Die Tageskarte kostet 13 Euro online oder 17 Euro vor Ort, ermäßigt 10 Euro/12 Euro. Die Familienkarte ist für 29/34 Euro verfügbar. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bezahlen 5 Euro online oder 6 Euro vor Ort.