Bodenseekreis vor 4 Stunden

Das steht an Halloween in der Bodenseeregion auf dem Programm

Wo kann an Halloween gefeiert werden? Wo können Familien Rätsel lösen und Kürbisse schnitzen? Und wo kommen Gruselfans im Kino auf ihre Kosten? Eine Auswahl an Halloween-Veranstaltungen in der Region.