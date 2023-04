Die Besenwirtschaften am Bodensee starten nach und nach wieder in die Saison. Wer leckeren Wein, selbstgemachte Speisen und eine urige Stimmung sucht, ist in den kleinen Lokalen in der Region genau richtig. Wir haben eine Übersicht über die schönsten Besenwirtschaften zusammengestellt.

Meersburg: Besenwirtschaft Weingut Geiger

Adresse : Baitenhauser Straße 3, 88709 Meersburg-Riedetsweiler

: Baitenhauser Straße 3, 88709 Meersburg-Riedetsweiler Öffnungszeiten : 5. April bis 6. Mai, dienstags bis samstags ab 18.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 17 Uhr. Das Hoffest findet am 1. Mai statt.

: 5. April bis 6. Mai, dienstags bis samstags ab 18.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 17 Uhr. Das Hoffest findet am 1. Mai statt. Karte : In der urigen Besenwirtschaft von Thomas Geiger gibt es Wein, Sekt und Most vom eigenen Weingut und zünftiges Vesper, zum Beispiel Schmalzbrot, Wurstsalat oder Zwiebeldinnele.

: In der urigen Besenwirtschaft von Thomas Geiger gibt es Wein, Sekt und Most vom eigenen Weingut und zünftiges Vesper, zum Beispiel Schmalzbrot, Wurstsalat oder Zwiebeldinnele. Weitere Informationen gibt es hier.

Blick in die Besenwirtschaft von Thomas Geiger. | Bild: Reinhold Adolph | SK-Archiv

Stetten: Fräulein Seegucker

Adresse: Höhenweg 8, 88719 Stetten

Höhenweg 8, 88719 Stetten Öffnungszeiten: 1. bis 6. Mai, 10. bis 14. Mai, 17. bis 21. Mai, 25. bis 29. Mai, 1. bis 4. Juni, 7. bis 11. Juni, 14. bis 17. Juni, 20. bis 24. Juni, 27. Juni bis 1. Juli sowie im August und September von dienstags bis samstags. Die Besenwirtschaft ist an den oben genannten Tagen bei schönem Wetter von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

1. bis 6. Mai, 10. bis 14. Mai, 17. bis 21. Mai, 25. bis 29. Mai, 1. bis 4. Juni, 7. bis 11. Juni, 14. bis 17. Juni, 20. bis 24. Juni, 27. Juni bis 1. Juli sowie im August und September von dienstags bis samstags. Die Besenwirtschaft ist an den oben genannten Tagen bei schönem Wetter von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Karte: Angeboten werden Weine vom dazugehörigen Weingut Aufricht sowie hausgemachte Kuchen und Kleinigkeiten zum Essen.

Angeboten werden Weine vom dazugehörigen Weingut Aufricht sowie hausgemachte Kuchen und Kleinigkeiten zum Essen. Weitere Informationen gibt es hier.

Sophia Aufricht betreibt die kleine Besenwirtschaft in den Weinreben des familieneigenen Weinguts in Stetten. | Bild: Mona Lippisch | SK-Archiv

Uhldingen-Mühlhofen: Besenwirtschaft Hofgut Möking

Adresse: Siedlungshof 1, 88690 Uhldingen-Mühlhofen

Siedlungshof 1, 88690 Uhldingen-Mühlhofen Öffnungszeiten : aktuell noch geschlossen

: aktuell noch geschlossen Karte: Von Käseplatte über Wurstsalat bis hin zu Rührei und Forelle stehen einige Vespergerichte auf der Karte. Außerdem gibt es Most, Kaffee und Kuchen.

Von Käseplatte über Wurstsalat bis hin zu Rührei und Forelle stehen einige Vespergerichte auf der Karte. Außerdem gibt es Most, Kaffee und Kuchen. Weitere Informationen gibt es hier.

Während der Spargelsaison gibt es in der Besenwirtschaft vom Hofgut Möking auch viele Gerichte mit Spargel aus eigenem Anbau. | Bild: Reiner Jaeckle | SK-Archiv

Wandern Das sind die beliebtesten Wandertouren der SÜDKURIER-Leser Das könnte Sie auch interessieren

Bermatingen: Besenwirtschaft Weingut Dilger

Adresse : Buchbergstraße 1a, 88697 Bermatingen

: Buchbergstraße 1a, 88697 Bermatingen Öffnungszeiten: 2. Juni bis 11. Juni, 30. Juni bis 9. Juli, 11. August bis 20. August. In den genannten Zeiträumen ist die Besenwirtschaft dienstags bis samstags von 19 bis 23 Uhr und sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Achtung: nur bei gutem Wetter!

2. Juni bis 11. Juni, 30. Juni bis 9. Juli, 11. August bis 20. August. In den genannten Zeiträumen ist die Besenwirtschaft dienstags bis samstags von 19 bis 23 Uhr und sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Achtung: nur bei gutem Wetter! Weitere Informationen gibt es hier.

Die Besenwirtschaft des Weinguts Dilger in Bermatingen ist im Sommer wieder geöffnet. Jährlich findet dort auch das Torkelfest statt, wie hier im Jahr 2018. | Bild: Weingut Dilger | SK-Archiv

Immenstaad: Reblandhof Siebenhaller

Adresse: Kupferbergstraße 2, 88090 Immenstaad-Kippenhausen

Kupferbergstraße 2, 88090 Immenstaad-Kippenhausen Öffnungszeiten : 25. März bis 18. August, 27. August bis 5. November täglich ab 18 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

: 25. März bis 18. August, 27. August bis 5. November täglich ab 18 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Karte: Angeboten werden Wein und Sekt vom eigenen Weingut sowie Biere, Aperol Spritz und mehr. Zum Essen gibt es kalte Vesperspeisen wie Wurstsalat und Sauren Käse, warme Speisen wie Schnitzel, Flammkuchen oder Maultaschen. Auch Nachspeisen wie Apfelstrudel stehen auf der Karte.

Angeboten werden Wein und Sekt vom eigenen Weingut sowie Biere, Aperol Spritz und mehr. Zum Essen gibt es kalte Vesperspeisen wie Wurstsalat und Sauren Käse, warme Speisen wie Schnitzel, Flammkuchen oder Maultaschen. Auch Nachspeisen wie Apfelstrudel stehen auf der Karte. Weitere Informationen gibt es hier.

Hoffest in der Besenwirtschaft auf dem Reblandhof – hier im Jahr 2019. | Bild: Gisela Keller | SK-Archiv

Markdorf: Obsthof Steffelin

Adresse: Gartenweg 1, 88677 Markdorf-Ittendorf

Gartenweg 1, 88677 Markdorf-Ittendorf Öffnungszeiten: von 6. April bis 5. Oktober immer donnerstags ab 17 Uhr

von 6. April bis 5. Oktober immer donnerstags ab 17 Uhr Karte: In der Besenwirtschaft des Osbthofs Steffelin gibt es zum Beispiel selbst erzeugte Edelbränden und Liköre oder frisch gepressten Apfelsaft. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten sowie ofenfrische Dinnele.

In der Besenwirtschaft des Osbthofs Steffelin gibt es zum Beispiel selbst erzeugte Edelbränden und Liköre oder frisch gepressten Apfelsaft. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten sowie ofenfrische Dinnele. Weitere Informationen gibt es hier.

In der Besenwirtschaft des Obsthofs Steffelin gibt es zum Beispiel Dinnele. | Bild: Obsthof Steffelin | SK-Archiv

Tettnang: Besenwirtschaft Familie Oßwald

Adresse: Zimmerberg 2/1, 88069 Tettnang

Zimmerberg 2/1, 88069 Tettnang Öffnungszeiten : im Juli

: im Juli Karte: Auf der Karte stehen etwa hausgemachte Tellersulz und verschiedene Dinnete. Zum Trinken gibt es selbstgemachten Apfelmost oder Apfelsaft sowie Liköre und Schnäpse aus eigener Brennerei und Bier.

Auf der Karte stehen etwa hausgemachte Tellersulz und verschiedene Dinnete. Zum Trinken gibt es selbstgemachten Apfelmost oder Apfelsaft sowie Liköre und Schnäpse aus eigener Brennerei und Bier. Weitere Informationen gibt es hier.

Biergärten Bier, Bratwurst und beste Aussicht: Das sind die schönsten Biergärten in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Kressbronn: Rädlewirtschaft Rottmar

Adresse: Am Dorfbach 14, 88079 Kressbronn–Betznau

Am Dorfbach 14, 88079 Kressbronn–Betznau Öffnungszeiten : 4. Juli bis 6. August ab 18 Uhr, Montag ist Ruhetag

: 4. Juli bis 6. August ab 18 Uhr, Montag ist Ruhetag Karte: Angeboten werden neben selbstgemachten Weinen auch Maultaschen, Flammkuchen, Wurstsalat und mehr.

Angeboten werden neben selbstgemachten Weinen auch Maultaschen, Flammkuchen, Wurstsalat und mehr. Weitere Informationen gibt es hier.

Dieser Artikel hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie noch weitere schöne Besenwirtschaften in der Region? Schreiben Sie uns per E-Mail an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de