Der globale Handel zieht nach der Pandemie wieder an und der Tabakschmuggel ist vorerst abgeflacht – das zeigt die Jahresbilanz des Hauptzollamts Ulm für das Jahr 2022. „Zu sehen ist das Ende von Corona an den steigenden Ein- und Ausfuhren, der Zunahme an Postsendungen und den kontrollierten Personen im Reiseverkehr“, wie Pressesprecher Hagen Kohlmann erklärt. Die eingenommenen Zölle sind im vergangenen Jahr daher auch um rund elf Prozent auf 119 Millionen Euro gestiegen. Die Zahlen beziehen sich auf das Hauptzollamt Ulm. Dazu gehören sieben Bezirke im südlichen Baden-Württemberg, unter anderem das Zollamt Bodensee-Oberschwaben.

Abends heimlich über die Grenze

Im Zollgebiet Bodensee-Oberschwaben lag im Jahr 2022 der Schwerpunkt auf Kontrollen des Warenverkehrs zwischen deutscher und österreichischer Grenze entlang der A96 und den Schleichwegen. „Gerade in den Abendstunden werden große Zollstellen umfahren, um Gebrauchtwaren aus der Schweiz in den osteuropäischen Raum zu bringen“, erklärt Kohlmann. Dazu gehörten unter anderem Autos oder Fahrzeuge sowie ausgemusterte Landmaschinen, Motorräder oder Fahrräder.

Die Fähren seien dagegen weniger relevant für den Schwerpunkt der Zollkontrollen, da überwiegend Ausflugsgäste sie nutzen. „Beim Flughafen verhält es sich ähnlich“, so Kohlmann. Weniger häufig seien mittlerweile auch Marihuana-Transporte aus Südeuropa in die Bodenseeregion. „Bis etwa 2020 spielten diese Transporte in Reisebussen eine Rolle. Dies ist aber aktuell nicht zu beobachten.“

Weniger Tabak und illegale Arzneien

Besonders auffällig war im Gebiet des Hauptzollamts Ulm im Jahr 2022 der Rückgang beim Tabakschmuggel. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei rund 582.900 konfiszierten Zigaretten. Damaliger Hintergrund war wohl die Auswirkung der angekündigten Erhöhung der Tabakpreise, vermutet der Zoll. Die Auswirkungen seien bis Mitte 2022 zu beobachten gewesen, bevor sich dieser Trend wieder gelegt habe, so Kohlmann. In der Summe sank die Zahl der Delikte aber um fast 50 Prozent auf etwa 295.000.

Sinkende Zahlen gab es auch bei illegalen Arzneimittel-Sendungen über den Postweg. Hintergrund ist, dass Privatpersonen nach dem deutschen Arzneimittelrecht per Post keine Medizin aus einem Mitgliedstaat der EU bestellen dürfen, abgesehen von wenigen Ausnahmefällen. Dort sank die Zahl der Aufgriffe gegenüber dem Vorjahr um rund 38 Prozent auf rund 20.000 Pakete.