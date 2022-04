Nachdem die beiden vergangenen Saisonstarts aufgrund der Corona-Pandemie und den Lockdowns deutlich später ausfielen, öffnet das Ravensburger Spieleland in diesem Jahr wieder pünktlich zu den Osterferien seine Türen. Am Samstag, 9. April, geht es um 10 Uhr los. Dann begrüßen Käpt‘n Blaubär, die Maus und der Elefant die kleinen Gäste und ihre Familien im Freizeitpark, der laut Deutscher Zentrale für Tourismus deutschlandweit den dritten Platz der Kategorie Freizeit- und Tierparks belegt und somit eines der beliebtesten Touristenziele schlechthin ist.

Das sind die neuen Attraktionen im Spieleland

Traditionell gibt es jedes Jahr eine neue Attraktion – und auch wenn 2022 keine große Achterbahn auffährt, gibt es spannende Angebote, besonders auch für kleine Gäste bei Nieselwetter. Hier gibt es den Parkplan 2022.

Für Kinder gibt es im neuen Raum „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther“ viele Möglichkeiten der Gleichgewichtsübungen. | Bild: Jäckle, Reiner

Training und Balance im neuen Bewegungsraum

„Beweg dich schlau!“ – lautet das Motto der Bewegungsinitiative der Felix-Neureuther-Stiftung, in der Ravensburger und der ehemalige deutsche Skirennläufer zusammenarbeiten. In einem neuen Bewegungsraum im Themenbereich „Käpt‘n Blaubär Wunderland“ können Kinder ab drei Jahren verschiedene Trainingsmodule ausprobieren und spielerisch Bewegungen und Balance üben – und gleichzeitig was für den Kopf tun.

Da gibt es zum Beispiel den „Snowboarder“, ein hölzernes Balanceboard, das das Stehen in verschiedenen Positionen auf einem Snowboard simuliert. Bunte LEDs zeigen an, welches Symbol als Position ausgeführt werden soll. Die Kinder müssen das Symbol finden – und die passende Pose einnehmen. Gar nicht so einfach, Kopf und Körper in Einklang zu bringen! Ähnlich beim „heißen Draht“. Hier muss die Schlaufe um den heißen Draht geführt werden – ohne ihn zu berühren. Für ältere Kinder gibt es das Ganze in einem Bewegungsparcours, was neben Konzentration und Geschicklichkeit auch Motorik und Nervenstärke gefördert werden. Perfekt ist der Bewegungsraum auch bei Nieselwetter – denn hier bleibt es trocken!

Die Spieleland-Geschäftsführerin Siglinde Nowack freut sich, dass die Melkstationen in der neuen Spielscheune bei den Kindern sehr gut ankommen. | Bild: Jäckle, Reiner

Lebensgroße Kühe melken? Das geht in der Spielscheune

Kühe melken, Milcheimer füllen, auf einen Milchtanklaster klettern oder im Hofladen einkaufen spielen – in der neu gestalteten Omira-Spielscheune, einer Kooperation mit der Ravensburger Molkerei, lernen Kinder alles rund um die Themen Milch und Kühe in der Bodenseeregion. Es gibt dort außerdem eine sieben Meter breite Boulderwand, auf der man die Scheune erklettern kann und XL-Spielelemente von Ravensburger Klassikern oder ein Lastwagen-Klappenspiel an der Wand. Da auch die 200 Quadratmeter große Scheune im Themenbereich Grüne Oase überdacht ist, ist auch sie bei Regenwetter nutzbar.

Video: Wienrich, Sabine

Erlebnispavillons mit Vorleseangebote

Neu in der Grünen Oase sind auch die Ravensburger Erlebnispavillons, in denen der Eisbär Sami vorliest und in entspannter Atmosphäre mit Musik und Geräuschen die Fantasie der Kinder anregt. Die Kinder können hier in Bilderbüchern schmökern und die Geschichten in ihrem eigenen Tempo erleben. Außerdem gibt es viele Spieleklassiker.

Übernachten im Eisenbahnwaggon? Das geht ab dieser Saison im Ferienland des Ravensburger Spielelands. Hier gibt es Brio-Schlafwägen. | Bild: Jäckle, Reiner

Übernachten in der Briobahn

80 neue Schlafplätze gibt es neuerdings im Feriendorf des Spielelands – und zwar in den Schlafwaggons der Brio-Eisenbahn. In den 19 Holzwaggons im Brio-Look können jeweils bis zu vier Personen übernachten. Sie ersetzen 16 Zelte, die sich bislang im Nordwesten des Geländes befanden. Eine Übernachtung kostet ab 180 Euro/Waggon, Frühstück und der Besuch im Freizeitpark kosten extra. Im günstigsten Fall bezahlt eine vierköpfige Familie für eine Nacht mit Frühstück und einen Tag Parkeintritt 297 Euro.

Die Gravitrax-Bahn gibt es seit 2021. | Bild: Jäckle, Reiner

Corona-Regeln, Kosten und Öffnungszeiten

Kurz: es gibt keine Corona-Beschränkungen mehr. Für den Parkbesuch braucht es weder einen 3G-Nachweis noch eine Maske. Das Spieleland empfiehlt dennoch, in Innenbereichen, wenn es mal eng wird, eine Maske zu tragen. Pflicht ist es jedoch nicht mehr. Auch eine Vorreservierung, wie die vergangenen beiden Jahre üblich, wird nicht mehr benötigt.

Video: Wienrich, Sabine

Die Tickets können im Vorfeld online oder an der Tageskasse gekauft werden. Jeder Besucher ab drei Jahren benötigt eine Karte. Kostenfaktor für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 38,50. Kinder zahlen 36,50 Euro. Familien ab drei Kindern erhalten fünf Euro Ermäßigung pro Ticket, Gruppen und Schulklassen bekommen spezielle Preise. Geburtstagskinder bis 14 Jahre haben bis zu sechs Tage später freien Eintritt.

Geöffnet hat das Spieleland aktuell von 10 bis 17 Uhr, in der Hochsaison (22. Juli bis 11. September) von 10 bis 18 Uhr, in der Nachsaison (12. September bis 6. November) von 10 bis 16 Uhr. Die Attraktionen öffnen jeweils um 10.15 Uhr. www.spieleland.de