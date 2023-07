Überlingen: Hochkonjunktur für Dachdecker

Der Pfarrer von Überlingen war der erste, den Karl-Heinz Knauer bediente. Der Inhaber einer Bedachungsfirma konnte dem Geistlichen aber rasch Entwarnung geben. Am Nikolausmünster wurden im Sturm am Dienstag zwar ein paar Ziegel weggeweht, das Dach war laut Knauer aber schnell geflickt.

Nachdem am Dienstagabend ein Gewittersturm über die Region hinwegfegte, stehe sein Telefon nicht mehr still. „Ich konnte gar nicht alle Aufträge annehmen.“ Knauer sitzt in seinem Büro und koordiniert seine Mannschaft. Nirgends seien ganze Dächer abgedeckt worden. Es seien aber viele kleinere Schäden gemeldet worden, hier und da habe es Fürstziegel weggeblasen oder am Ortgang Ziegel gelupft.

Mittlerweile stehen 80 Aufträge auf Knauers Liste. Sie stellen eine kleine Statistik dar, aus der sich herauslesen lässt, wo der Sturm am heftigsten wütete. „Überlingen wurde weitgehend verschont“, stellt Knauer fest. Hier seien bei ihm zehn Aufträge für Dachreparaturen eingegangen. In Sipplingen 15, in Meersburg 10. Am stärksten traf der Sturm laut dieser Liste Uhldingen-Mühlhofen, „mit über 40 Aufträgen“, so Karl-Heinz Knauer. An solchen Tagen unterbricht Knauer seine laufenden Baustellen und hofft auf Verständnis der Bauherren. Seine Auftragsbücher seien zwar voll. „Klar, wir sind, wie alle Handwerker, ausgebucht. Aber jetzt geht es um Notfälle, da muss man einfach helfen.“

Zurück zur Knauer-Statistik: Der Dachdecker weiß aus Berufserfahrung, dass Unwetter zunehmen. Diesmal sei unsere Region aber „mit einem blauen Auge davongekommen“. Er habe mit einem Kollegen in Metzingen telefoniert: „Dort war es viel schlimmer.“

Friedrichshafen: Kran erledigt Schwerstarbeit

Schwer vom Unwetter getroffen wurde das Vereinsheim des VfB Kanusport im Seemoos neben der Zeppelin-Universität. „Zwei Bäume hat es komplett entwurzelt, einer davon ist leider auf dem Dach unseres Clubhauses gelandet und hat teilweise die Decke eingebrochen“, schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Instagram-Seite. Am Donnerstag hievt ein großer Kran die Last vom Gebäude. Mit vor Ort sind Mike Hauser und Alexander Machwitz. Letzterer ist seit gut einem Jahr Bootshauswart im Verein. Er resümiert: „Das schmerzt dann schon, dass gleich im ersten Jahr so etwas passiert.“ Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich laut ihm bislang noch nicht beziffern. Betroffen sind der Clubraum sowie die Damenumkleiden samt Toiletten. Ein kleiner Lichtblick: Kanus wurden nicht zerstört.

Mike Hauser (links) und Alexander Machwitz sind dabei, als ein Kran den großen Baum vom Clubhaus des VfB Kanu hievt. | Bild: Benjamin Schmidt

Auch auf das Tierheim Friedrichshafen stürzte ein Baum. Er landete auf einem Zwinger, in dem sich üblicherweise Hunde aufhalten. Zum Glück hielt der Bau der Belastung stand. Am Donnerstag war das Dach wieder freigelegt. Mensch oder Tier kamen beim Unwetter nicht zu Schaden.

Auf auf das Tierheim Friedrichshafen stürzte ein Baum. Die Zwinger hielten Stand. | Bild: Benjamin Schmidt

Der Uferpark, das Seehasenfestgelände, aber auch die See- und Freibäder in Friedrichshafen waren vom Sturm stark betroffen. Während im Uferpark bereits erste Bäume gefällt werden mussten, sind in den Bädern, wo ebenfalls Äste heruntergebrochen sind, noch Fachleute zur Prüfung unterwegs. „Diese Arbeiten dauern noch an“, teilt die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Derzeit sei das Häfler Strandbad noch geschlossen, soll aber bis zum Wochenende wieder geöffnet werden. Im Ailinger Wellenbad wurden die kaputten Bäume großräumig abgesperrt, der Betrieb soll laut Stadt bei gutem Wetter am Freitag wieder laufen. Im Frei- und Seebad Fischbach sind die Kontrollen bereits abgeschlossen, das Bad hat bereits Donnerstag wieder geöffnet. Allerdings ohne den Strandabschnitt – denn hier seien die Baumkontrollen erst kommende Woche abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Immenstaad: Alte Bäume halten nicht Stand

Die Folgen des Sturms sind am Donnerstag noch gut sichtbar: In Immenstaad hat es zwischen dem Strandbad Aquastaad und dem Landesteg einige Bäume aus dem Boden gerissen. „Das waren unsere alten, starken Bäume“, bedauert das Andrea Kneißl vom Ortsbauamt der Gemeinde. „Es wurden einige Zäune zerstört und Gebäude beschädigt.“ Der Schaden könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. „Gott sei Dank gab es keinen Personenschaden“, sagt sie weiter.

Aufräumen in Immenstaad Video: Simon Conrads

Es sei dabei nicht das Gewitter gewesen, sondern die hohe Windgeschwindigkeit von über 120 Stundenkilometern, die in Immenstaad zu den Schäden geführt hat, meint Kneißl. Und: „Die Aufräumarbeiten sind vom Bauhof alleine nicht zu leisten.“ Daher seien Lohnunternehmen zur Hilfe gezogen worden. Sie sind am Donnerstagnachmittag noch zu Gange und zerkleinern auf dem Gelände des Aquastaad große Stämme.

Ralf Kaiser, Betriebsleiter des Aquastaad, ist froh, dass das Strandbad größtenteils verschont blieb. | Bild: Simon Conrads

Das Schwimmbad sei glimpflich davongekommen, berichtet Betriebsleiter Ralf Kaiser vor Ort: „Wir hatten vor einigen Jahren mal ein Unwetter, das uns acht Bäume genommen hat. Dieses Mal sind wir größtenteils verschont geblieben.“ In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sei allerdings ein vom Sturm beschädigter Baum umgefallen und auf das Gelände gekippt. Ein Zaun wurde von dem Stamm eingedrückt, abseits davon sieht das Gelände schon wieder aufgeräumt aus. Die ersten Gäste sind bereits wieder zum Baden vor Ort.

Markdorf: Keine Waldspaziergänge!

Auch in Markdorf sind noch längst nicht alle Spuren der Orkannacht beseitigt. Zwar haben Bauhof, Feuerwehr und auch die Mitarbeiter des städtischen Forsts schon eine Menge Aufräumarbeit geleistet, doch vor allem an den Hängen des Gehrenbergs in den Höhenlagen oberhalb der Stadt liegt noch viel Bruchholz auf Wegen und Pfaden. Und es ist hochgefährlich: Stadtförster Jörn Burger warnt eindringlich davor, in den kommenden Tagen in die Wälder zu gehen. Lose Äste in Baumkronen oder angeknackste Bäume seien ein extremes Risiko.

Betreten untersagt: Am Gehrenberg gebe es eine hohe Gefahrenlage durch Bruchholz, sagt der Markdorfer Stadtförster Jörn Burger. Auch die Grillstelle sollte bis auf weiteres noch nicht genutzt werden. | Bild: Helmar Grupp

Generell gelten diese Warnungen nicht nur für den Gehrenberg, der mit seinem Sportpfad und den Grillstellen als Ausflugsgebiet sehr beliebt ist, sondern auch für die anderen Wälder in der Region. Auch die Förster im Raum Friedrichshafen raten laut Mitteilung des Landratsamtes dringend von Waldspaziergängen ab. Zur Beseitigung der Gefahrenlagen werde man immer wieder komplette Waldwege sperren müssen, heißt es.