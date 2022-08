Denkmale können viel über ihre Bewohner sowie über ihre Geschichte erzählen. Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, steht unter dem Motto „„KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Passend dazu werden in 12 Städten und Gemeinden im Bodenseekreis Führungen angeboten.

Bermatingen und Deggenhausertal: Skulpturen und Kleinbauernhaus

Um Wappenschilder, Schilder, Hauszeichen und Skulpturen geht es in Bermatingen. Bei einem Rundgang werden verschiedene Wappenbilder und Funktion der Hauszeichen erläutert. Einen besonderen Stellenwert nehmen die Skulpturen des verstorbenen Künstlers Erich Kaiser ein. Treffpunkt: 14 Uhr, Salemer Straße 1.

Im Degenhausertal steht die Besichtigung eines Kleinbauernhauses auf dem Programm, an dem sich die Wohn- und Lebensverhältnisse von bäuerlichen Familien im 19. Jahrhundert ablesen lassen. Die Führungen ermöglichen Einblicke in die 2021/22 durchgeführte Sanierung des Anwesens. Anmeldung erforderlich bis 4. September unter stefaniemoog@hotmail.com

Stefanie Moog zeigt ihr saniertes kleinbäuerliches Anwesen aus dem 19. Jahrhundert. | Bild: Wolf-Dieter Guip

Friedrichshafen: Abspannwerk, Mühle und Zeppelindorf

Das Abspannwerk in der Paulinenstraße wurde 1927 errichtet und diente lange Zeit der Übernahme des Stroms in das städtische Netz. Die Besichtigung bietet eine Reise in die Vergangenheit. Anmeldung erforderlich bis 9. September unter stadtarchiv@friedrichshafen.de.

Die im Jahr 1198 erstmals erwähnte Mühle Ittenhausen hat im Laufe der Jahrhunderte eine enorme Entwicklung durchgemacht und bietet in diesem Jahr eine Ausstellung über den Kreuzweg Hirschlatt-Wolfenhofkapelle aus dem Jahr 1749, ein Schauprojekt zur Energiegewinnung mit Wasserkraft sowie Genuss-Termine im Mühlenraum. Sie ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Mühlsteine der Mühle Ittenhausen. | Bild: : Joachim Haessler

Im Zeppelindorf lautet das Motto „Wandgestaltung wie vor 100 Jahren“. | Bild: Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum veranstaltet „Zeppelindorf – Wandgestaltung wie vor 100 Jahren“. Die unterschiedlichen Wanddekore im Schauhaus, die mit speziellen Schablonen aufgetragen wurden, hat man bei der Restaurierung wiederentdeckt. Öffnungszeiten: 12 bis 17 Uhr. Anmeldung erforderlich bis 9. September per Mail an anmeldung@zeppelin-museum.de.

Hagnau und Immenstaad: Hofmeisterei und Heimatmuseum

Im Jahr 1847 erwarb die Gemeinde Hagnau die ehemalige Hofmeisterei des Klosters Weingarten. Es dient der Gemeinde seitdem als Rathaus, früher unter anderem auch als Schule und Kindergarten. Öffnungszeiten: 10.30 bis 13 Uhr, 14.30 Uhr bis 17 Uhr, Führungen: 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, um Anmeldung bis 10. September wird gebeten unter Tel. 07532/808008.

Das Heimatmuseum Immenstaad ist im Gasthaus Montfort in Kippenhausen untergebracht. Es wurde 1988 eröffnet und zeigt eine Vielzahl von Objekten aus Haushalt und Handwerk rund um Immenstaad und Umgebung. Öffnungszeiten: 12 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Führung: 11 Uhr.

Das Heimatmuseum Immenstaad ist im Gasthaus Monfort in Kippenhausen untergebracht. | Bild: Andrea Fritz

Kressbronn und Langenargen: Hofanlage und Spurensuche im Schloss

Der Verein zur Erhaltung der Hofanlage Milz präsentiert schwer lesbare Kirchenbucheinträge aus vergangenen Jahrhunderten in verständlicher Übertragung, ergänzt durch weitere Schrift- und Bildquellen zur Hofgeschichte. So ergeben sich Einblicke in die Schicksale der Bewohner. Öffnungszeiten: 11 bis 17 Uhr, Führungen: 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 und 15 Uhr.

„Burg, Residenz, Ruine, Schloss – Auf Spurensuche im Schloss Montfort“ heißt es in Langenargen. Hans Sailer erläutert die Entwicklung zum heutigen Stand. Architekt Albrecht Weber berichtet über die Restaurationsarbeiten. Führungen: 11.30 und 14 Uhr. Anmeldung bis spätestens 9. September bei der Touristinformation.

Burg, Residenz, Ruine, Schloss: Im Schloss Monfort in Langenargen werden Führungen angeboten. | Bild: Felix Kästle/dpa

Tag des offenen Denkmals Der Tag des offenen Denkmals wird seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, bundesweit koordiniert. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist für das Konzept des Aktionstags verantwortlich und legt das jährliche Motto fest. Im Bodenseekreis organisiert die Arbeitsgemeinschaft Geschichte den Tag.

Markdorf: Wappen verraten viel über Familien

Eine rund einstündige Führung unter dem Motto „Wappen, Schilder, Hauszeichen und Fassadengestaltungen“ gibt es in Markdorf. Wappen als „Kennkarten“ von Familien sind auch Erinnerungsspuren an geschichtlich Gewordenes. Treffpunkt: 11.30 Uhr, Innenhof Bischofschloss.

Meersburg und Owingen: Häuser und Kapelle haben ihre Geschichte

Auch Häuser haben ihre Geschichte. Ihre Bewohner und Nutzer haben ihre Spuren hinterlassen. Das Vineum Bodensee sammelt solche Spuren aus fast 400 Jahren. Führungen: 11, 13, 15 und 17 Uhr. Anmeldung erforderlich unter Tel. 07532/440260.

Unter den örtlichen Sakralbauten hat die Nikolauskapelle in Owingen einen besonderen Stellenwert. Sie wird als Barockjuwel am Bodensee bezeichnet und gilt als kleine Schwester der Birnau. Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr, Führungen nach Bedarf.

Die Nikolauskapelle in Owingen gilt als kleine Schwester der Birnau. | Bild: Hanspeter Walter

Salem: Bauhausareal und Bierkeller

Die drei Gebäude des Bauhausareals in Neufrach sind ehemalige Nebengebäude eines Bauernhofes und stammen aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurden restauriert und sollen nun als Dorftreffpunkt dienen. Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr, Führungen nach Bedarf, bei Interesse bitte unter info@backhaus-neufrach.de melden.

Der Freundeskreis Historische Kegelbahn Weildorf begibt sich mit den Besuchern auf die Spuren der ehemaligen Brauerei. Ein mächtiger Bierkeller in einem Molassefelsen gibt nicht nur Zeugnis für einen erfolgreichen Brauereibetrieb, sondern auch für den Aufwand zur Bierlagerung. Öffnungszeiten: 11 bis 16 Uhr, Führung: 16 Uhr.

Überlingen: Galerie Fähnle und Schloss Rauenstein

Auf Spurensuche geht es in der Galerie Fähnle. Das Gebäude ließ der Bildhauer Ernst Fähnle für den künstlerischen Nachlass seines Bruders Hans Fähnle 1969 errichten. Das Galeriegeschoss mit dem fensterlosen Bildersaal bietet den idealen Raum für Ausstellungen. Öffnungszeiten: 16 bis 18 Uhr, Führung: 16 Uhr, Anmeldung erwünscht: info@galerie-fähnle-freunde.de.

In Schloss Rauenstein gibt es einen Vortrag über die Geschichte der Villa und Einblick in das Gebäude. | Bild: Hanspeter Walter

Die zweite Veranstaltung in Überlingen findet in Schloss Rauenstein statt. Erbaut wurde die Villa Rauenstein 1903. Die Villa diente in der Nachkriegszeit als Dienstsitz des französischen Kreisgouverneurs. Seit 2015 gehört das Anwesen der Stadt Überlingen. Führungen: 14 und 15 Uhr, Anmeldung erforderlich bis 10. September unter oswald.burger@gmx.de.