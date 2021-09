Bodenseekreis vor 3 Stunden

„Das Ergebnis ist bitter“: Maria Heubuch (Grüne) holt nur 17 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Bodensee

Maria Heubuch wollte für die Grünen in den Bundestag einziehen. Doch das Ergebnis in ihrem Wahlkreis Bodensee machte der Politikerin einen Strich durch die Rechnung. Am Ende heißt es 17,35 Prozent für Heubuch – und die Stimmung ist betrübt.