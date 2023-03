So schön die Seegfrörne 1963 auch war, brachte sie doch Herausforderungen mit sich. Gerade im März spürten die Menschen neben der Begeisterung den Verdruss. „Die meisten Seehasen sehnen sich nach dem Anblick des Bodenseewassers, nicht nur der leeren Kohlekeller und Öltanks wegen, sondern weil sie sich allmählich um den Frühling betrogen sehen“, hieß es am 4. März im SÜDKURIER.

Dem vorangegangen war ein Wochenende, an dem noch einmal Zehntausende über das Bodensee-Eis gewandert waren. Scherzhaft habe man sich in diesen Tagen in Überlingen zugerufen: „Wenn das so weitergeht, dann kann das Verkehrsbüro mit dem Slogan die Kurgäste werben: ‚Kommen Sie nach Überlingen und erleben sie das Wunder der Seegfrörne‘.“

Die Seegfrörne 1963 stellte sich als Jahrhundertereignis heraus. Die strenge Kälteperiode, die das große Eis erst möglich machte, hielt von November 1962 bis in den März 1963 an. Laut Deutschem Wetterdienst wurden im Januar deutschlandweit etliche Allzeitrekorde für das tiefste Minimum aufgestellt. Als Beispiel nennen die Meteorologen die bayerische Station Aldersbach-Kriestorf. Dort wurden in der Nacht zum 17. Januar 1963 eisige -33,5 Grad gemessen. Der Bodensee fror seit 1880 erstmals wieder komplett zu. 14 Männer aus Hagnau starteten am 6. Februar in Richtung Schweiz zu einer ersten Tour über den See. Tausende sollten ihnen folgen – erst sehr vorsichtig, dann teils leichtsinnig.

Der Schweizer Blick am 7. Februar 1963. Auf der Titelseite sind die Männer aus Hagnau zu sehen. | Bild: Hilser, Stefan

Sicherheitsbedenken nehmen zu

Mehrere Wochen dauerte des Spektakel, dass die Menschen über den See wanderten. Für die Kommunen ergaben sich zunehmend Kosten- und Sicherheitsfragen. So wurden beispielsweise die Wege zwischen den Ufern des Überlinger Sees ab Anfang März nicht mehr markiert. „Nach der Stadtverwaltung Konstanz hatte es auch das Landratsamt Überlingen abgelehnt, Wege über das stellenweise bis zu einem halben Meter dicken Eis durch die Eismeister ausstecken zu lassen“, vermeldete der SÜDKURIER. Einerseits habe man die Kosten für diese Arbeiten und die Beaufsichtigung der Wege gescheut, andererseits auf die Unsicherheiten hinweisen wollen – etwa in den Uferzonen. Der Wasserpegel war gesunken, weshalb das Eis an manchen Stellen quasi in der Luft schwebte.

„In den letzten Tagen hat sich das Eis auf dem Bodensee erheblich geändert, wodurch manche Gefahren entstanden sind“, hieß es weiter. Die Besucher wurden vor Rissen, offenen Rinnen und hohen Eisbarrieren gewarnt. Viele rutschten auf den unterschiedlich glatten Eisflächen aus. An dem letzten Wochenende mit zehntausenden Besuchern gab es etwa ein Dutzend Knochenbrüche zu versorgen. Die Seegfrörne 1963 forderte grenzübergreifend mehrere Todesopfer.

„Frühlingssonne nagt an der Eisdecke“

„Die Frühlingssonne nagt an der Eisdecke“, titelte der SÜDKURIER am 9. März jenen Jahres. Das Ende der Seegfrörne werde für Eisgänger Gefahren bringen. Das Eis drückte so stark an die Ufer, dass Holzpfähle an den Schiffsanlegern wie Streichhölzer brachen. Mancher Zeitzeuge erinnert sich noch heute lebhaft an das laute Knacken der Eisberge. Die Wasserschutzpolizei Überlingen wies damals erneut darauf hin, dass das Betreten des Eises nur auf markierten Wegen gestattet sei. Grundlage dieses Hinweises war eine kreispolizeiliche Verordnung. Gekennzeichnete Wege gab es auf dem Überlinger See zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Hier ein Foto aus der Manzeller Bucht. Auch an vielen anderen Stellen türmte sich das Eis. | Bild: Familie Stärr

Die letzten beiden Eiswanderer kamen am 10. März von der Schweiz über den Obersee nach Nonnenhorn. „Die Eisqualität und die Tragfähigkeit des Bodensee-Eises nehmen rapide ab. Nach zehnwöchiger Dauer ist der erste Eisweg auf dem Bodensee, die Strecke von Markelfingen zum Zeltplatz Radolfzell über den Untersee, aufgehoben worden“, schrieb der SÜDKURIER 1963 in einer Beilage mit dem Titel „Das große Eis“. Das Heft gab es seinerzeit in mehrfacher Auflage. Zum 50. Jahrestag im Jahr 2013 wurde es nochmals nachgedruckt.

Seegfrörne durch Klimawandel immer unwahrscheinlicher Laut Aufzeichnungen haben die kompletten Seegfrörnen vor 1963 in den Jahren 1830 und 1880 stattgefunden. Durch den Klimawandel wird eine erneute Seegfrörne immer unwahrscheinlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist in den vergangenen 20 Jahren ein Trend zu wärmeren Wintermonaten erkennbar. Aber eine Seegfrörne braucht, um zu entstehen, unter anderem überdurchschnittlich kalte Winter.

Während der Seegfrörne war das Straßen- und Wasserbauamt Konstanz eine zentrale Eisbehörde am Bodensee. Der SÜDKURIER-Chronik zufolge ließ sie am 11. März die letzten sechs Wege-Markierungen über das Eis des Untersees und des Rheins abbauen. „Das Eis schmilzt jetzt auch von oben her rasch ab“, ist der einstigen SÜDKURIER-Beilage zu entnehmen. Die Behörden machten wiederholt die Kreispolizeiverordnung bekannt, nach der das Betreten des Eises auf dem Untersee bei Strafe verboten sei.

Mitte März 1963 nahm die Fährverbindung zwischen Meersburg und Konstanz ihren Dienst wieder auf. In der noch schmalen Fahrrinne verkehrten die Fähren erst mal nur tagsüber und im Halbstundentakt. Grund war nach wie vor das Eis. Fünf Wochen Zwangspause hatte der Fährebetrieb hinnehmen müssen. Der Einnahmeausfall wurde abschließend auf rund 170.000 Mark beziffert.

Warme Föhnstürme bringen das Ende

„Die Seegfrörne endete Anfang/Mitte März aufgrund warmer Föhnstürme. Das Eis wurde zusammengeschoben und türmte sich zu meterhohen Bergen auf. Es dauerte jedoch noch Wochen, bis der Bodensee wieder komplett eisfrei war“, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Im SÜDKURIER ist nachzulesen, dass trotz der wärmeren Witterung Treibeis auf dem Bodensee zu beachten war. Das Eis hatte weiterhin eine Dicke von 20 bis 30 Zentimetern – und erwies sich als zäh.