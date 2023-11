Bodenseekreis vor 2 Stunden

Darum ist die B31 bei Immenstaad am Mittwochabend wieder halbseitig gesperrt

Wegen Arbeiten an der B31 staute sich schon am Dienstagabend der Verkehr. Am Mittwoch ist ab 18 Uhr erneut mit Behinderungen auf der Strecke zu rechnen.