Sind Ihnen am Mittwoch auch auffallend viele Frauen mit einer rosafarbenen Rose, einer gelben Tulpe oder einer orangenen Gerbera über den Weg gelaufen? Da war doch was? Zum 112. Mal ist in diesem Jahr der Weltfrauentag gefeiert worden. Auch in der Bodenseeregion wurden als Symbol der Anerkennung und Wertschätzung vielerorts ein paar Blümchen verteilt.

Aktion geht nach hinten los

Doch nicht überall kommen die Aktionen zum Weltfrauentag gut an. Die Stadt Cottbus etwa sorgte mit einem Instagram-Post für jede Menge Hohn und Spott. Sie bezeichnete sich in den sozialen Netzwerken als Stadt der starken Frauen, wollte diesen zum Weltfrauentag eine Bühne bieten, zeigte auf dem dazugehörigen Foto aber nur Männer.

Die Kolumne In unserer wöchentlichen Kolumne „Aus dem Notizblock“ schreiben wir über die kleinen Themen des Alltags, notieren Beobachtungen am Rande, die wir Ihnen aber nicht vorenthalten wollen. Mal lustig, mal nachdenklich, nicht immer ganz ernst gemeint.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. „Ich sehe nur Männer im Scheinwerferlicht, die für sich selbst werben“, „peinlich“, „danke für nichts“ oder „Ich sehe dort keine einzige Frau – und ein Mann ist dazu auch noch schlecht gelaunt“, so die spöttischen Kommentare bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und mit Verweis auf die entgegengestreckten Tulpen fand so manche Userin: „Blumen können wir uns selbst kaufen!“

Warum es mit ein paar Blumen nicht getan ist

Dass es mit Blumen allein tatsächlich nicht getan sein kann, zeigt dabei auch der Equal Pay Day, der in diesem Jahr erneut auf den 7. März, also den Vortag zum Weltfrauentag, fiel. Der Equal Pay Day markiert den Tag, bis zu dem Frauen rechnerisch umsonst arbeiten, wenn man die Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern in Arbeitszeit umrechnet.

Die Einkommenslücke liegt beharrlich bei 18 Prozent. Das bedeutet laut einer Studie: 66 Tage haben Frauen in Deutschland in diesem Jahr bereits unentgeltlich gearbeitet. Im Bodenseekreis fällt die Verdienstlücke sogar noch größer aus. Hier hinken Frauen den Männern beim Verdienst im Schnitt sogar um 39,9 Prozent hinterher.

Lohnlücke schließt sich nur langsam

Im europäischen Vergleich ist der Tag zudem besonders spät im Jahr, Deutschland liegt bei der Lohngleichheit vor Lettland, Estland und Österreich auf dem viertletzten Platz. Hinzu kommt: Die Lohnlücke hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt nur sehr langsam verringert. 2009 fiel der Equal Pay Day in Deutschland auf den 20. März. Geht es in dem Tempo weiter, dauert es noch sehr lange, bis die Unterschiede beseitigt sind. Da ist auch ein nett gemeintes Blümchen nur ein schwacher Trost!