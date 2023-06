Bei einem Brand in der Andreas-Brugger-Straße ist laut Polizei am frühen Samstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Gegen 2.30 Uhr waren Zeugen auf das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser bereits in Vollbrand. Die Anwohner konnten sich zuvor unverletzt ins Freie begeben.

40-Jähriger zur Beobachtung ins Klinikum

Eine benachbarte Familie atmete durch ein offenstehendes Fenster jedoch Rauch ein und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Der 40-jährige Familienvater wurde aufgrund seiner Vorerkrankung zur weiteren Beobachtung in ein Klinikum verbracht. Seine 40-jährige Frau und die zwei Kinder, 3 und 7 Jahre alt, wurden nach der Untersuchung vor Ort belassen.

Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Die Wehrleute mussten den Dachstuhl an mehreren Stellen öffnen, um den Brand vollständig zu löschen. Das Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand für alle sieben Wohneinheiten unbewohnbar. Die Anwohner konnten eigenständig eine Unterbringung organisieren. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat den Brandort abgesperrt und Ermittlungen zur bislang nicht bekannten Ursache eingeleitet.

Polizei sucht Zeugen

In der Nacht waren neben der Polizei und einem Dutzend Kräften des Rettungsdienstes auch die Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und 96 Feuerwehrleuten im Einsatz. Personen, die im Bereich des Brandortes Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541 701-0 an die Polizei zu wenden.