Coronavirus: Fünfter Todesfall im Bodenseekreis

In Friedrichshafen ist nach Angaben des Landratsamtes am Montag eine weitere Person gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Es handle sich um den fünften in dem Zusammenhang gemeldeten Todesfall im Bodenseekreis.