Den labordiagnostischen Analysen zufolge ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Bodenseekreis übers Wochenende nicht angestiegen: Das Landratsamt berichtete am Sonntagnachmittag von 276 bestätigten Infektionsfällen. Als zwischenzeitlich genesen galten Stand Sonntag 249 Personen (gegenüber 242 am Freitag). Neun Personen befinden sich noch in stationärer Behandlung (Freitag: zehn), an ihrer Covid-19-Erkrankung verstorben waren Stand Sonntag sieben Personen (Freitag: sechs).

Bodenseekreis „Szenen wie aus Italien und dem Elsass sind uns bisher erspart geblieben": So bewertet Landrat Lothar Wölfle die Situation im Bodenseekreis

Aktuell noch 119 Personen in häuslicher Quarantäne

In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell noch 119 Personen, 1316 Personen wurden zwischenzeitlich wieder aus der Quarantäne entlassen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und dass die Zahl der tatsächlich Infizierten höher ist als die Zahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle.